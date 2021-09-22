Париж не намерен отказываться от своего статуса в СБ ООН



В Елисейском дворце на фоне публикации издания The Daily Telegraph о возможных планах Франции передать ЕС место постоянного члена СБ ООН в среду заявили, что Париж не намерен отказываться от своего статуса в международной организации.

«Вопреки утверждениям британского издания The Daily Telegraph… Франция не предлагала оставить свое место в СБ ООН. Это место — за Францией, и оно останется за ней», — говорится в сообщении Елисейского дворца.

Ранее газета The Daily Telegraph со ссылкой на близкого соратника президента Франции Эмманюэля Макрона сообщила, что место Франции как постоянного представителя СБ ООН может быть передано ЕС, «если правительства (стран- членов ЕС — ИФ) поддержат планы Эмманюэля Макрона о создании общеевропейской армии».

Согласно изданию, Париж начал активно стремиться к более тесной военной интеграции внутри ЕС после того, как Австралия отказалась от контракта с Парижем на строительство субмарин и вступила в партнерство AUKUS с США и Великобританией.

Газета напоминает, что Франция — единственная страна ЕС, которая имеет место постоянного члена СБ ООН. По ее информации, Макрон готов обсудить возможность предоставления Евросоюзу места Франции в Совбезе, если европейские страны пойдут на «уступки, которые позволят ЕС выступать единым фронтом во внешней политике и двигаться в направлении выстраивания общей обороны ЕС». В частности, речь идет о наращивании расходов на оборону со стороны некоторых членов ЕС.