Байден перепутал США и ООН во время речи на Генассамблее

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Президент США Джо Байден перепутал США и ООН во время речи на 76-й сессии Генеральной Ассамблеи организации. Об этом сообщил телеканал Sky News.

«Соединенные Штаты будут защищать демократические ценности, свободу и равенство. Я верю в универсальные права всех людей, это заложено в ДНК нашей нации, и что самое важное, это присуще данной организации — Соединенным Штатам», — заявил американский лидер во время выступления.

Таким образом, Байден перепутал слова states (United States of America — США) и nations (United Nations — ООН), говоря о ключевой характеристике ООН.

Американский президент регулярно допускает ляпы в своих высказываниях. Так, во время одного из брифингов по ситуации в Афганистане Байден заявил, что американские власти находились в постоянном контакте с руководством «Талибана» в Кабуле, а также с делегацией в «Дахо» — столице Катара. Позднее в Белом доме уточнили, что президент подразумевал Доху. Также в одном из выступлений он перепутал Ливию и Сирию, в другом — Ирак и Иран, в третьем — Барака Обаму и Дональда Трампа.