Талибы хотят выступить на Генассамблее ООН

22 сентября, 14:00

Лидеры террористической организации направили в офис генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша сведения о кандидате, который, по их мнению, должен представлять «Талибан» в организации.

Им является Мохаммад Сохаил Шахин, озвучил официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

«Генеральный секретарь 20 сентября получил письмо, озаглавленное «Исламский Эмират Афганистан», подписанное «Амир Ханом Моттаки» в качестве «министра иностранных дел», с запросом на участие в «76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 21-27 сентября»», — отметил Дюжаррик.

Кроме того, в письме написано, что нынешний постпред Афганистана при ООН освобожден от должности. В документе содержится информация об отставке президента Ашрафа Гани, который не признается лидером страны с 16 августа.

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Эрдоган: Азербайджан, воспользовавшись правом на самооборону, положил конец оккупации

21 сентября, 23:12

Азербайджан, воспользовавшись своим правом на самооборону, положил конец оккупации.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая во вторник на 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Он напомнил о предпринятых в последнее время важных шагах с точки зрения стабильности на Южном Кавказе.

«Азербайджан, воспользовавшись своим правом на самооборону, положил конец оккупации, что указывалось в резолюциях СБ ООН, которые не исполнялись в течение многих лет. Это открывает новые возможности для установления прочного мира в регионе», — сказал он.

Эрдоган подчеркнул, что Турция полна решимости поддержать каждый позитивный шаг, сделанный сторонами.