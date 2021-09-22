Талибы хотят выступить на Генассамблее ООН

Лидеры террористической организации направили в офис генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша сведения о кандидате, который, по их мнению, должен представлять «Талибан» в организации.

Им является Мохаммад Сохаил Шахин, озвучил официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

«Генеральный секретарь 20 сентября получил письмо, озаглавленное «Исламский Эмират Афганистан», подписанное «Амир Ханом Моттаки» в качестве «министра иностранных дел», с запросом на участие в «76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 21-27 сентября»», — отметил Дюжаррик.

Кроме того, в письме написано, что нынешний постпред Афганистана при ООН освобожден от должности. В документе содержится информация об отставке президента Ашрафа Гани, который не признается лидером страны с 16 августа.