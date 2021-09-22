В WhatsApp появилась новая функция

Разработчики обновили бета-версию мессенджера WhatsApp для смартфонов под управлением iOS и Android. Журналисты портала WaBetaInfo обнаружили в приложении свежую функцию.

По данным издания, версия мессенджера под номером 2.21.20.1 расширяет возможности пользователей, которые хотят пожаловаться на спорный контент. Если раньше юзеры при отправке жалобы могли выбрать только группу сообщений, то теперь бета-тестерам стала доступна функция выделить одно конкретное послание. Отправить отчет о спорном контенте можно как в личной переписке, так и в групповых чатах.

Пока неизвестно, когда новая функция станет доступна в официальных приложениях для App Store и Google Play.