В WhatsApp появилась новая функция

22 сентября, 12:00

Разработчики обновили бета-версию мессенджера WhatsApp для смартфонов под управлением iOS и Android. Журналисты портала WaBetaInfo обнаружили в приложении свежую функцию.

По данным издания, версия мессенджера под номером 2.21.20.1 расширяет возможности пользователей, которые хотят пожаловаться на спорный контент. Если раньше юзеры при отправке жалобы могли выбрать только группу сообщений, то теперь бета-тестерам стала доступна функция выделить одно конкретное послание. Отправить отчет о спорном контенте можно как в личной переписке, так и в групповых чатах.

Пока неизвестно, когда новая функция станет доступна в официальных приложениях для App Store и Google Play.

 

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Эрдоган: Азербайджан, воспользовавшись правом на самооборону, положил конец оккупации

21 сентября, 23:12

Азербайджан, воспользовавшись своим правом на самооборону, положил конец оккупации.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая во вторник на 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Он напомнил о предпринятых в последнее время важных шагах с точки зрения стабильности на Южном Кавказе.

«Азербайджан, воспользовавшись своим правом на самооборону, положил конец оккупации, что указывалось в резолюциях СБ ООН, которые не исполнялись в течение многих лет. Это открывает новые возможности для установления прочного мира в регионе», — сказал он.

Эрдоган подчеркнул, что Турция полна решимости поддержать каждый позитивный шаг, сделанный сторонами.