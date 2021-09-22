США планируют новые санкции против «Северный поток-2» и России



Комитет по правилам Палаты представителей США одобрил ряд положений в оборонном бюджете на 2022 год, сообщает Голос Америки.

В частности, утверждены поправки, которые предусматривают новые санкции против газопровода Северный поток-2. Согласно первой поправке президент США обязан ввести санкции против всех компаний и лиц, причастных к планированию, строительству и вводу в действие трубопровода.

Согласно второй, от руководителей Пентагона и Госдепа требуется представить детальный отчет о финансовых преимущества от запуска газопровода для России и риски от деятельности Северного потока-2 для Украины, европейских партнеров и НАТО.

Также предлагается усилить сотрудничество с титановой индустрией Украины. Она должна заменить использование ресурсов из Китая и России. В поправке говорится, что титан необходим для оборонно-промышленной базы США.

Кроме того, комитет предлагает правки о санкциях против России. Предлагается запретить американским гражданам покупать или продавать российские государственные облигации на первичном и вторичном рынках (санкции за вмешательство в выборы в США).

А во вторых, требуется определить у Белого дома, подпадают ли под персональные санкции 35 российских чиновников, бизнесменов и медийных лиц.

В список санкций включили премьер-министра России Михаила Мишустина, пресс-секретаря Владимира Путина Дмитрия Пескова, олигархов Романа Абрамовича и Олега Дерипаску, главу Газпрома Алексея Миллера и главу Роснефти Игоря Сечина и других.

Также комитет утвердил увеличение военной помощи Украине до 300 млн долларов. Кроме этого, документ предлагает увеличить присутствие американских войск на восточном фланге НАТО — в Польше, Румынии и Балтийских странах.

Проект оборонного бюджета на 2022 год должна одобрить Палата представителей США, а также Сенат.

Ранее в СМИ появилась информация, что в рамках военной помощи США предоставят Украине систему ПРО Железный купол, но в Белом доме не подтвердили и не опровергли такую возможность.