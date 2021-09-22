Анар Багиров раскритиковал суды и судей

22 сентября, 11:00

«К сожалению, в последнее время многие наши коллеги-адвокаты жалуются на то, что в судах оставляют без рассмотрения их ходатайства, отклоняют их безо всяких оснований. Конечно, не исключено, что эти ходатайства представляются для всестороннего и объективного расследования в рамках необходимых юридических процедур, связанных с уголовным преследованием, восстановления нарушенных прав и законных интересов участников уголовного процесса».

Ооб этом в своем обращении к адвокатам и судьям на «facebook» написал председатель Коллегии адвокатов, член Судебно-правового совета Анар Багиров.

Он отметил, что указанные явления ставят под угрозу проводимые в республике реформы в направлении повышения качества и эффективности правосудия.

Обращаясь к адвокатам, А.Багиров призвал их повторно представлять в суды ходатайства, отклоненные судами безо всяких оснований и обязательно указывать эти факты в жалобах на указанные решения.

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Эрдоган: Азербайджан, воспользовавшись правом на самооборону, положил конец оккупации

21 сентября, 23:12

Азербайджан, воспользовавшись своим правом на самооборону, положил конец оккупации.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая во вторник на 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Он напомнил о предпринятых в последнее время важных шагах с точки зрения стабильности на Южном Кавказе.

«Азербайджан, воспользовавшись своим правом на самооборону, положил конец оккупации, что указывалось в резолюциях СБ ООН, которые не исполнялись в течение многих лет. Это открывает новые возможности для установления прочного мира в регионе», — сказал он.

Эрдоган подчеркнул, что Турция полна решимости поддержать каждый позитивный шаг, сделанный сторонами.