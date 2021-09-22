Обнародованы требования к буфетам в учебных заведениях

22 сентября, 11:23

Определены требования к столовым (буфетам) в учебных заведениях.

Это нашло отражение в постановлении, подписанном премьер-министром Али Асадовым, передает АПА.

Согласно решению, у входов в столовую (буфет) размещается дезинфицирующее средство для рук, содержащее спирт.

— создаются условия для того, чтобы обучающиеся мыли руки до и после еды с мылом;

— предметы, предназначенные для общего пользования, после использования необходимо мыть с использованием моющего средства, они должны храниться в чистых местах до следующего использования;

— работник столовой должен соблюдать правила личной гигиены, носить перчатки и медицинскую маску;

— места очередей в столовой должны быть разделены метками на полу;

— оборудование и устройства, используемые для приготовления пищи, не используются для других целей;

— расстояние между столами в столовой должно быть менее 2 метров, а расстояние между стульями — не менее 1 метра (за исключением учреждений интернатного типа и других образовательных учреждений, где ночуют дети).

Обучающимся предоставляется поочередное (по графику) пользование столовой (буфетом).

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Эрдоган: Азербайджан, воспользовавшись правом на самооборону, положил конец оккупации

21 сентября, 23:12

Азербайджан, воспользовавшись своим правом на самооборону, положил конец оккупации.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая во вторник на 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Он напомнил о предпринятых в последнее время важных шагах с точки зрения стабильности на Южном Кавказе.

«Азербайджан, воспользовавшись своим правом на самооборону, положил конец оккупации, что указывалось в резолюциях СБ ООН, которые не исполнялись в течение многих лет. Это открывает новые возможности для установления прочного мира в регионе», — сказал он.

Эрдоган подчеркнул, что Турция полна решимости поддержать каждый позитивный шаг, сделанный сторонами.