СМИ: Пашинян купил за 7 млн долларов систему прослушки

22 сентября, 11:08

В борьбе с внутренними врагами Никол Пашинян зашел настолько далеко, что даже купил систему прослушивания “Пегасус” стоимостью в 7 миллионов долларов, пишет газета “Грапарак”.

“В других странах такие системы используются внешней разведкой для подслушивания тех, кто угрожает безопасности государства. Механизм прост — на указанный телефон отправляется обычная рекламная sms-ссылка, после открытия которой система устанавливается в мобильном.

Кстати, стоимость “охоты” на одного человека составляет более 10 тысяч долларов.

Дело в том, что эта система делает доступными сети Signal, WhatsApp, Telegram, Facebook. Власти закупили новую систему в основном для применения против оппозиции, однако кандидатов выбирают по прямому указанию Пашиняна.

Нам стало известно, что редактор одного из независимых СМИ также был включен в эту сеть”, — пишет газета.

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Эрдоган: Азербайджан, воспользовавшись правом на самооборону, положил конец оккупации

21 сентября, 23:12

Азербайджан, воспользовавшись своим правом на самооборону, положил конец оккупации.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая во вторник на 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Он напомнил о предпринятых в последнее время важных шагах с точки зрения стабильности на Южном Кавказе.

«Азербайджан, воспользовавшись своим правом на самооборону, положил конец оккупации, что указывалось в резолюциях СБ ООН, которые не исполнялись в течение многих лет. Это открывает новые возможности для установления прочного мира в регионе», — сказал он.

Эрдоган подчеркнул, что Турция полна решимости поддержать каждый позитивный шаг, сделанный сторонами.