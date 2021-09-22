СМИ: Пашинян купил за 7 млн долларов систему прослушки

В борьбе с внутренними врагами Никол Пашинян зашел настолько далеко, что даже купил систему прослушивания “Пегасус” стоимостью в 7 миллионов долларов, пишет газета “Грапарак”.

“В других странах такие системы используются внешней разведкой для подслушивания тех, кто угрожает безопасности государства. Механизм прост — на указанный телефон отправляется обычная рекламная sms-ссылка, после открытия которой система устанавливается в мобильном.

Кстати, стоимость “охоты” на одного человека составляет более 10 тысяч долларов.

Дело в том, что эта система делает доступными сети Signal, WhatsApp, Telegram, Facebook. Власти закупили новую систему в основном для применения против оппозиции, однако кандидатов выбирают по прямому указанию Пашиняна.

Нам стало известно, что редактор одного из независимых СМИ также был включен в эту сеть”, — пишет газета.