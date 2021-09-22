У российских полицейских нашли наркотики после конфликта с начальством

22 сентября, 10:40

В Нижнем Тагиле сотрудники службы безопасности МВД после анонимного сообщения обнаружили и изъяли наркотики, спрятанные в потолке кабинета отдела полиции №20. Об этом сообщает E1.RU со ссылкой на источник в силовых структурах.

По его словам, неделю назад поступило сообщение от анонима о тайнике с запрещенными веществами. Проверка подтвердила слова неизвестного. Наркотики были под потолочной плиткой.

О тайнике мог знать только тот, кто сам положил их туда, пояснил источник издания. Он считает, что полицейские должны быть «полными дебилами», чтобы хранить наркотики в своем кабинете. Собеседник полагает, что причина появления запрещенных средств кроется в конфликте, произошедшем между сотрудниками полиции, которые сидели в этом кабинете с начальством — их вынуждали уволиться, а они не хотели.

Коллеги не верят в виновность полицейских и отмечают, что руководитель отдела МВД ушел в отпуск незадолго до находки.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, изъятые вещества отправлены на проверку следов ДНК.

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Эрдоган: Азербайджан, воспользовавшись правом на самооборону, положил конец оккупации

21 сентября, 23:12

Азербайджан, воспользовавшись своим правом на самооборону, положил конец оккупации.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая во вторник на 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Он напомнил о предпринятых в последнее время важных шагах с точки зрения стабильности на Южном Кавказе.

«Азербайджан, воспользовавшись своим правом на самооборону, положил конец оккупации, что указывалось в резолюциях СБ ООН, которые не исполнялись в течение многих лет. Это открывает новые возможности для установления прочного мира в регионе», — сказал он.

Эрдоган подчеркнул, что Турция полна решимости поддержать каждый позитивный шаг, сделанный сторонами.