МИД Израиля обвинил Раиси во «лжи и цинизме»

Речь президента Ирана Эбрахима Раиси во вторник на 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН была наполнена «ложью и цинизмом». Такое утверждение содержится в комментарии министерства иностранных дел Израиля, распространенном в среду пресс-службой МИД, передает ТАСС.

«Раиси продолжает вводить в заблуждение международное сообщество своей речью [на ГА ООН], наполненной ложью и цинизмом. Международное сообщество должно осудить иранский режим и предотвратить любую возможность попадания ядерного оружия в руки этих экстремистов», — распространила текст заявления пресс-служба израильского внешнеполитического ведомства.

«Иранский режим аятолл представляет собой прямую и непосредственную угрозу Ближнему Востоку и глобальному миру», — продолжили в МИД Израиля, отметив, что «новое правительство Ирана во главе с Раиси является экстремистским лицом этого режима, который более 40 лет причиняет вред иранским гражданам, поощряет и финансирует терроризм и дестабилизирует весь Ближний Восток».

Во вторник Раиси, выступая на 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, заявил, что Тегеран рассчитывает, что переговорный процесс по ядерной сделке приведет к снятию санкций с Ирана. Он указал, что «ядерное оружие не имеет места в оборонительной доктрине Тегерана». В тот же день официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде заявил, что переговоры по восстановлению в полной мере действия ядерной сделки возобновятся в Вене в течение нескольких недель.