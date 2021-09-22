«При определённом раскладе Турция попытается выбить Армению из-под Москвы»

Клубок противостояния интересов в регионе Южного Кавказа лишь только наматывает новые «узлы». Теоретическое возвращение в Грузию Саакашвили в качестве лидера и перспектива налаживание связей Анкары и Еревана создают на Южном Кавказе некую новую реальность с иной расстановкой сил и позиций. Пока даже не совсем еще ясно, когда Турция и Армения смогут выйти на полноценный контакт друг с другом, однако уже делаются прогнозы и очевидно, что более всего в данном случае, пожалуй, стоит беспокоиться тем, кто считал Ереван до последнего времени своим «стратегическим союзником». А стало быть — Москве, которая так или иначе будет терять в случае возобновлении отношений Турции и Армении свое влияние на Ереван. Однако, что думают на этот счет аналитики?

«Грузия с самого начала была запасным политическим «окном» для Пашиняна. Я обращал внимание азербайджанских СМИ на грузинский фактор ещё весной 2018 года, когда власть в Ереване резко переменилась».

Такое мнение высказал в беседе с Minval.az российский политолог, эксперт-международник Григорий Трофимчук, отметив при этом, что, по его мнению, «многие азербайджанские наблюдатели бывают неправы, утверждая, что Армения якобы заперта в своём региональном углу, в «своих камнях», и что ей некуда деваться. Пока в регионе есть Грузия, со своей особой позицией, Армения никогда не будет в полной блокаде».

Он напомнил, что Грузия остаётся региональным плацдармом НАТО, и если внутри неё политическая ситуация снова качнётся назад, в сторону сторонников Саакашвили, то многое может принять иной вид.

«При этом и Турция остаётся безусловным членом НАТО, этого факта тоже никто не отменял», –добавил Трофимчук.

Таким образом, по его мнению, Пашинян прощупывает ситуацию на предмет возможного отрыва от российского влияния, или скорее, пытается, пока что косвенно шантажировать Москву.

Впрочем, «в таком стиле он действовал всегда, с самого начала, здесь нет ничего необычного», напомнил российский эксперт.

Намного более интересным, по мнению Трофимчука, выглядит то, что Анкара впервые вышла из тени после второй Карабахской войны, предложив Пашиняну «свои услуги». Но при выполнении им конкретных условий.

Таким образом, по словам нашего собеседника, Анкара дала Пашиняну, так сказать, «испытательный срок», и он теперь должен быстро подтвердить на деле, на практике, что готов к выполнению этих условий.

«Которые состоят в том, чтобы для начала разблокировать все указанные коридоры, тем более что это входит и в планы Москвы. После включения в процесс самого Эрдогана у Пашиняна не остаётся времени на раскачку, и сам он, видимо, это понимает. Не хочу сказать, что Пашиняна – у русских есть такое выражение – «поставили на счётчик», но по сути это так», — подчеркнул эксперт.

По его мнению, существует также вероятность того, что при определённом раскладе Турция попытается «выбить Армению из-под Москвы».

«Но если Пашинян и готов всерьёз протестировать свой западный курс, то у него нет ответа на главный вопрос: как поведёт себя Москва в том случае, если он сожжёт все «кремлевские мосты». Не войдёт ли уже она сама в Ереван?», — заключил Трофимчук.

В. Мансуров