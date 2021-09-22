Мехрибан Велиева прокомментировал недопуск родителей в школу

22 сентября, 09:44

Начальник Управления образования города Баку Мехрибан Велиева прокомментировала вопрос недопуска родителей во дворы столичных школ.

Она посоветовала родителям отнестись к этому с пониманием

«Родители — тоже часть образовательного процесса. Они должны отнестись к этому вопросу с пониманием. Если возникает плотность и проблемы, лучше находиться за пределами школы. В само здание школы можно войти только при наличии паспорта COVID-19. Мне кажется, что в такие моменты родители должны думать о здоровье своих детей, чтобы процесс плотности можно было регулировать», — цитирует Велиеву АПА.

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Эрдоган: Азербайджан, воспользовавшись правом на самооборону, положил конец оккупации

21 сентября, 23:12

Азербайджан, воспользовавшись своим правом на самооборону, положил конец оккупации.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая во вторник на 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Он напомнил о предпринятых в последнее время важных шагах с точки зрения стабильности на Южном Кавказе.

«Азербайджан, воспользовавшись своим правом на самооборону, положил конец оккупации, что указывалось в резолюциях СБ ООН, которые не исполнялись в течение многих лет. Это открывает новые возможности для установления прочного мира в регионе», — сказал он.

Эрдоган подчеркнул, что Турция полна решимости поддержать каждый позитивный шаг, сделанный сторонами.