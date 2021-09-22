Блинкен обсудил с Чавушоглу Карабах на полях ООН

Госсекретарь США Энтони Блинкен во вторник на полях Генеральной Ассамблеи ООН обсудил с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу ситуацию в Афганистане и в Карабахе.

Об этом заявил представитель Госдепартамента высокого ранга на спецбрифинге для журналистов, посвященном участию США в 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, передает ТАСС.

По словам представителя Госдепа, Блинкен во вторник провел двусторонние встречи с Чавушоглу, а также главой МИД Бразилии Карлосом Франсой. «Прошедшая днем встреча [главы Госдепа] с турецким министром иностранных дел Чавушоглу продлилась около часа», — отметили в американском внешнеполитическом ведомстве.

«Разумеется, они обсуждали Афганистан, — продолжил представитель Госдепа. — Также они говорили о Сирии. Кроме того, у них состоялась относительно продолжительная беседа о Кавказе — Армении, Азербайджане и Карабахе».