Блинкен обсудил с Чавушоглу Карабах на полях ООН

22 сентября, 09:14

Госсекретарь США Энтони Блинкен во вторник на полях Генеральной Ассамблеи ООН обсудил с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу ситуацию в Афганистане и в Карабахе.

Об этом заявил представитель Госдепартамента высокого ранга на спецбрифинге для журналистов, посвященном участию США в 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, передает ТАСС.

По словам представителя Госдепа, Блинкен во вторник провел двусторонние встречи с Чавушоглу, а также главой МИД Бразилии Карлосом Франсой. «Прошедшая днем встреча [главы Госдепа] с турецким министром иностранных дел Чавушоглу продлилась около часа», — отметили в американском внешнеполитическом ведомстве.

«Разумеется, они обсуждали Афганистан, — продолжил представитель Госдепа. — Также они говорили о Сирии. Кроме того, у них состоялась относительно продолжительная беседа о Кавказе — Армении, Азербайджане и Карабахе».

﻿

Эрдоган: Азербайджан, воспользовавшись правом на самооборону, положил конец оккупации

21 сентября, 23:12

Азербайджан, воспользовавшись своим правом на самооборону, положил конец оккупации.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая во вторник на 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Он напомнил о предпринятых в последнее время важных шагах с точки зрения стабильности на Южном Кавказе.

«Азербайджан, воспользовавшись своим правом на самооборону, положил конец оккупации, что указывалось в резолюциях СБ ООН, которые не исполнялись в течение многих лет. Это открывает новые возможности для установления прочного мира в регионе», — сказал он.

Эрдоган подчеркнул, что Турция полна решимости поддержать каждый позитивный шаг, сделанный сторонами.