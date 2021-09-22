Байрамов и Нуланд обсудили ситуацию в регионе

22 сентября, 08:22

В рамках 76-й сессии Генассамблеи ООН министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов 21 сентября встретился с заместителем госсекретаря США по политическим вопросам Викторией Нуланд.

Как сообщила пресс-служба МИД Азербайджана, стороны обменялись мнениями по вопросам региональной и международной безопасности. Официальный представитель США указав на сотрудничество Вашингтона  с Азербайджаном в области международного мира и безопасности, в этой связи высоко оценила  деятельность азербайджанских миротворцев в Афганистане.

Стороны  коснулись текущей ситуации с безопасностью в регионе и реализацию трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года. Байрамов отметил, что Азербайджан предпринял конструктивные действия в данном направлении, но Армения не ответила встречными шагами.

Стороны  подчеркнули важность открытия коммуникаций и делимитации государственных границ для будущего мирного развития региона.

Кроме того, были осуждены вопросы  по повестке двустороннего сотрудничества, в том числе в экономической, энергетической областях,  сфере безопасности и др.

Стороны также обменялись мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

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Эрдоган: Азербайджан, воспользовавшись правом на самооборону, положил конец оккупации

21 сентября, 23:12

Азербайджан, воспользовавшись своим правом на самооборону, положил конец оккупации.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая во вторник на 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Он напомнил о предпринятых в последнее время важных шагах с точки зрения стабильности на Южном Кавказе.

«Азербайджан, воспользовавшись своим правом на самооборону, положил конец оккупации, что указывалось в резолюциях СБ ООН, которые не исполнялись в течение многих лет. Это открывает новые возможности для установления прочного мира в регионе», — сказал он.

Эрдоган подчеркнул, что Турция полна решимости поддержать каждый позитивный шаг, сделанный сторонами.