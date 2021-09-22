Байрамов и Нуланд обсудили ситуацию в регионе

В рамках 76-й сессии Генассамблеи ООН министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов 21 сентября встретился с заместителем госсекретаря США по политическим вопросам Викторией Нуланд.

Как сообщила пресс-служба МИД Азербайджана, стороны обменялись мнениями по вопросам региональной и международной безопасности. Официальный представитель США указав на сотрудничество Вашингтона с Азербайджаном в области международного мира и безопасности, в этой связи высоко оценила деятельность азербайджанских миротворцев в Афганистане.

Стороны коснулись текущей ситуации с безопасностью в регионе и реализацию трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года. Байрамов отметил, что Азербайджан предпринял конструктивные действия в данном направлении, но Армения не ответила встречными шагами.

Стороны подчеркнули важность открытия коммуникаций и делимитации государственных границ для будущего мирного развития региона.

Кроме того, были осуждены вопросы по повестке двустороннего сотрудничества, в том числе в экономической, энергетической областях, сфере безопасности и др.

Стороны также обменялись мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.