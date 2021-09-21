С сегодняшнего дня в Азербайджане частично возобновляется очное обучение
22 сентября, 00:02
С 22 сентября 2021 года I-IV классы возобновляют обучение в очной форме.
Об этом говорится в постановлении в связи с организацией обучения в 2021-2022 годах в Азербайджане в очной форме, которое подписал 11 сентября 2021 года премьер-министр Али Асадов.
Эрдоган: Азербайджан, воспользовавшись правом на самооборону, положил конец оккупации
21 сентября, 23:12
Азербайджан, воспользовавшись своим правом на самооборону, положил конец оккупации.
Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая во вторник на 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
Он напомнил о предпринятых в последнее время важных шагах с точки зрения стабильности на Южном Кавказе: «Азербайджан, воспользовавшись своим правом на самооборону, положил конец оккупации, что указывалось в резолюциях СБ ООН, которые не исполнялись в течение многих лет. Это открывает новые возможности для установления прочного мира в регионе» (цитата по Trend).
Эрдоган подчеркнул, что Турция полна решимости поддержать каждый позитивный шаг, сделанный сторонами.