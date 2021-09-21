Кадыров считает, что Байдена злят все мусульманские страны

Глава Чечни Рамзан Кадыров высказался по поводу призыва президента США Джо Байдена защищать права секс-меньшинств от Чечни до Камеруна.

В своем Telegram-канале Кадыров написал, что в республике «нет петухов» — только «куриные мужья», и пригласил Байдена посетить Чечню, чтобы он убедился в этом.

Глава Чечни считает, что Байдена злят все мусульманские страны, поэтому он кидает на них авиабомбы. По словам Кадырова, США — проблемная и самая агрессивная в мире страна. Он назвал заявление американского лидера абсурдным.