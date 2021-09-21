Кадыров считает, что Байдена злят все мусульманские страны

21 сентября, 22:38

Глава Чечни Рамзан Кадыров высказался по поводу призыва президента США Джо Байдена защищать права секс-меньшинств от Чечни до Камеруна.

В своем Telegram-канале Кадыров написал, что в республике «нет петухов» — только «куриные мужья», и пригласил Байдена посетить Чечню, чтобы он убедился в этом.

Глава Чечни считает, что Байдена злят все мусульманские страны, поэтому он кидает на них авиабомбы. По словам Кадырова, США — проблемная и самая агрессивная в мире страна. Он назвал заявление американского лидера абсурдным.

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Эрдоган: Азербайджан, воспользовавшись правом на самооборону, положил конец оккупации

21 сентября, 23:12

Азербайджан, воспользовавшись своим правом на самооборону, положил конец оккупации.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая во вторник на 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Он напомнил о предпринятых в последнее время важных шагах с точки зрения стабильности на Южном Кавказе: «Азербайджан, воспользовавшись своим правом на самооборону, положил конец оккупации, что указывалось в резолюциях СБ ООН, которые не исполнялись в течение многих лет. Это открывает новые возможности для установления прочного мира в регионе» (цитата по Trend).

Эрдоган подчеркнул, что Турция полна решимости поддержать каждый позитивный шаг, сделанный сторонами.