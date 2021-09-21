Россия не пропустила на свой рынок партию азербайджанских нектаринов

Россельхознадзор не пропустил на территорию России партию из Азербайджана с 18,7 тоннами нектаринов, говорится в сообщении Кавказского межрегионального управления ведомства.

«Кавказским межрегиональным управлением Россельхознадзора на складе временного хранения «ВИАДУК» в ходе проведения карантинного фитосанитарного контроля не допущены к ввозу: одна партия нектаринов (18,7 тонн) из Азербайджанской Республики и две партии нектаринов (39,3 тонн) из Исламской Республики Иран», — говорится в заявлении ведомства.

Основанием для задержания фруктов стали лабораторные заключения Дагестанского филиала Всероссийского центра карантина растений, подтвердившие факт наличия бурой монилиозной гнили (Monilinia fructicola (Winter) Honey) во фруктах.

Сообщается, что за нарушение владельцы грузов привлечены к административной ответственности. Грузы возвращены в страны-экспортеры.

Бурая монилиозная гниль – опасное карантинное заболевание плодовых культур, широко распространенное в европейских странах, поражающее свежие плоды и посадочный материал персика, нектарина, сливы, яблони, груши и других фруктов и ягод.