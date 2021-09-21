Продлена процедура банкротства Тельмана Исмаилова

Арбитражный суд Московской области 6 сентября продлил на полгода процедуру банкротства бывшего владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова, следующий отчет финансового управляющего Валерия Кубелуна назначен на 2 марта 2022 года.

Дополнительное время потребовалось на поиск всего имущества должника, формирование и реализацию конкурсной массы, отмечает «Интерфакс».

Арбитраж 3 июля 2020 года исключил из реестра Исмаилова требования БМ-банка, который является кредитором бизнесмена, в размере 2,7 млрд рублей, говорится в судебной картотеке. В соответствии с платежными поручениями от 13 мая 2019 года и от 24 мая 2021 года требования БМ-банка по кредитному договору от 28 сентября 2012 года были частично погашены в рамках дела о банкротстве ООО «Прага АСТ» на сумму 1,2 млрд рублей.

6 сентября 2021 года суд внес изменения в реестр кредиторов Исмаилова, исключив из него требования БМ-банка в размере 1,2 млрд рублей. В связи с этим долг бизнесмена перед банком сократился с 19,5 до 15,6 млрд рублей.

Девятый арбитражный апелляционный суд 2 сентября 2021 года оставил в силе решение Арбитражного суда Москвы, который 10 июня по заявлению БМ-банка привлек к субсидиарной ответственности по обязательствам ООО «Руслайн 2000», которое, по данным «Ведомостей», входило в группу АСТ семьи Исмаилова, четырех ранее контролировавших компанию лиц.

Суд первой инстанции привлек к ответственности Алекпера, Сархана и Тельмана Исмаиловых, а также Петра Ильяева. Суд тогда приостановил производство в части определения размера ответственности до завершения расчета с кредиторами. Банк просил взыскать с ответчиков 14,5 млрд рублей.

Между тем до этого, 24 ноября 2020 года, суд отказал конкурсному управляющему в привлечении к субсидиарной ответственности Ильяева на сумму 14,5 млрд рублей. Суд тогда отказал конкурсному управляющему в объединении в одно производство требований к Исмаиловым и Ильяеву.

Арбитражный суд Московской области признал Исмаилова банкротом по заявлению физлица 21 декабря 2015 года. В решении суда тогда отмечалось, что на момент рассмотрения обоснованности требования кредитора Исмаилов не имел постоянного места работы и источника доходов. У должника тогда был земельный участок в Московской области кадастровой стоимостью 13,9 млн рублей, наличные денежные средства в сумме 25 тыс. рублей, а также денежные средства в кредитных учреждениях — 88,79 рубля и $28,77.

В конце февраля 2016 года Арбитражный суд Московской области удовлетворил заявление Банка Москвы и включил в реестр кредиторов Исмаилова долг в размере 19,5 млрд рублей ($213,3 млн). Суд тогда же включил в реестр кредиторов Исмаилова требование кипрской компании Sezaria Limited в размере 10,4 млрд рублей.

Однако в марте того же года Десятый арбитражный апелляционный суд отменил решение о банкротстве Исмаилова по заявлению физического лица, кассационная инстанция в мае 2016 года оставила это постановление в силе, а Верховный суд России в начале сентября 2016 года отказал Исмаилову в пересмотре решения судов нижестоящих инстанций об отмене процедуры банкротства.

Между тем 29 августа 2016 года подмосковный арбитраж признал обоснованным заявление о банкротстве Исмаилова, поданное БМ-банком, и ввел процедуру реструктуризации задолженности в отношении экс-владельца Черкизовского рынка. Суд включил долг Исмаилова перед банком в размере 17,4 млрд рублей (основной долг — 15,1 млрд) в реестр кредиторов должника и утвердил его финансовым управляющим Алексея Грудцина.

9 марта 2017 года Арбитражный суд Московской области признал Исмаилова банкротом и утвердил его финансовым управляющим Кубелуна.

В феврале 2018 года Арбитражный суд Московской области признал обоснованным и включил в реестр кредиторов Исмаилова долг кипрской компании Sezaria Limited в размере 8,9 млрд рублей. Этот же суд признал обоснованным и включил в реестр кредиторов Исмаилова долг перед Deutsche Bank в размере 967 млн рублей в качестве требования, обеспеченного залогом. Залог представляет собой недвижимость во французском городе Антиб.