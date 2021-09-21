Андреева: ООН готова оказать поддержку в проведении восстановительных работ в Карабахе

21 сентября, 21:40

Председатель Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей Бахар Мурадова встретилась с новым резидентом-координатором ООН в Азербайджане Владанкой Андреевой.

Как говорится в сообщении Госкомитета, цель встречи — развитие двусторонних связей между Госкомитетом и представительством ООН в Азербайджане.

Председатель Государственного комитета Бахар Мурадова поздравила Владанку Андрееву с началом работы на новой и важной должности и пожелала успехов в работе.

Подчеркнув, что меры, предпринимаемые Государственным комитетом в области расширения экономических прав и возможностей женщин, обеспечения гендерного равенства, особенно в области борьбы с бытовым насилием, заслуживают высокой оценки, В.Андреева отметила, что сотрудничество в этой области будет развиваться.

Резидент-координатор ООН в Азербайджане также отметила о готовности ООН оказать как техническую, так и материальную поддержку в строительных работах, проводимых на освобожденных от оккупации территориях.

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Эрдоган: Азербайджан, воспользовавшись правом на самооборону, положил конец оккупации

21 сентября, 23:12

Азербайджан, воспользовавшись своим правом на самооборону, положил конец оккупации.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая во вторник на 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Он напомнил о предпринятых в последнее время важных шагах с точки зрения стабильности на Южном Кавказе: «Азербайджан, воспользовавшись своим правом на самооборону, положил конец оккупации, что указывалось в резолюциях СБ ООН, которые не исполнялись в течение многих лет. Это открывает новые возможности для установления прочного мира в регионе» (цитата по Trend).

Эрдоган подчеркнул, что Турция полна решимости поддержать каждый позитивный шаг, сделанный сторонами.