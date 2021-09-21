Польша направит еще 500 военных на границу с Беларусью

21 сентября, 17:42

Власти Польши разместят на границе с Беларусью дополнительные войска и технику для защиты от наплыва нелегальных мигрантов. Об этом сообщил накануне польский премьер-министр Матеуш Моравецкий.

«Мы имеем дело с хорошо организованной акцией со стороны Минска и Москвы», – сказал он на пресс-конференции и заверил, что власти будут «с полной решимостью» защищать польскую границу.

В свою очередь министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминьский рассказал, что к границе с Беларусью на этой неделе будут направлены еще 500 военнослужащих и восемь единиц военной техники.

Моравецкий и Каминьский считают, что власти Беларуси ввели безвизовый режим с некоторыми странами Ближнего Востока, которые имеют «миграционный потенциал», для привлечения мигрантов и их отправки в Польшу и Литву.

Польский премьер отметил, что количество незаконных попыток пересечения белорусско-польской границы постоянно растет. С начала года зафиксировано свыше 8000 попыток нелегально пересечь границу Польши с белорусской стороны, в том числе только с начала сентября – более 3800 попыток.

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ГПС и СГБ пресекли контрабанду табачных изделий в Каспийском море

21 сентября, 17:20


Сотрудники Государственной пограничной  службы и Службы государственной безопасности провели совместную операцию.

Как сообщили в Государственной погранслужбе, 21 сентября этого года в результате совместных мероприятий Государственной пограничной службы и Службы государственной безопасности была пресечена незаконная контрабанда табачных изделий в море.

На основании информации о незаконном выходе в ночное время 2 неизвестных плавсредств в направлении Сальянского района, пограничное судно береговой охраны Государственной пограничной службы было направлено в указанный район. Плавсредство было взято под контроль, на расстоянии 1,6 мили от берега была задержана деревянная лодка без бортового номера, оборудованная мотором «Ямаха-8», в которой находились 2 человека.

Члены экипажа сказали, что они являются жителями села Голтуг Нефтчалинского района. Это Гулиев Сулейман Гахраман оглу 1978 года рождения и Абушов Сахиб Гаракиши оглу 1987 года рождения.

В ходе осмотра лодок было обнаружено 48 680 коробок различных видов табачных изделий («Manchester», «Magna», «Senator», «Kent», «Platinum», «King», «Want»).

Следствие по факту продолжается.