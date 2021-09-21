Польша направит еще 500 военных на границу с Беларусью

Власти Польши разместят на границе с Беларусью дополнительные войска и технику для защиты от наплыва нелегальных мигрантов. Об этом сообщил накануне польский премьер-министр Матеуш Моравецкий.

«Мы имеем дело с хорошо организованной акцией со стороны Минска и Москвы», – сказал он на пресс-конференции и заверил, что власти будут «с полной решимостью» защищать польскую границу.

В свою очередь министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминьский рассказал, что к границе с Беларусью на этой неделе будут направлены еще 500 военнослужащих и восемь единиц военной техники.

Моравецкий и Каминьский считают, что власти Беларуси ввели безвизовый режим с некоторыми странами Ближнего Востока, которые имеют «миграционный потенциал», для привлечения мигрантов и их отправки в Польшу и Литву.

Польский премьер отметил, что количество незаконных попыток пересечения белорусско-польской границы постоянно растет. С начала года зафиксировано свыше 8000 попыток нелегально пересечь границу Польши с белорусской стороны, в том числе только с начала сентября – более 3800 попыток.