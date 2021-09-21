Сербия потребовала отвода от границы косовского спецназа



Cербия требует немедленного отвода от административной линии между Косовом и Метохией и Центральной Сербией всех отрядов косовского спецназа полиции.

«Сербия продолжит настаивать на сохранении мира, стабильности, а также полной безопасности сербского народа в Косове», — отметил президент Александр Вучич.

По его словам, Белград считает неприемлемыми заявления, в которых Белград и Приштина уравниваются, и вина возлагается на обе стороны. Сербия продолжает поддерживать диалог в Брюсселе, но не примет навязанные односторонними криминальными действиями решения. В этой связи должны быть отведены все отряды с севера Косова и Метохии. Лишь после возвращение к предыдущему состоянию возможны переговоры в Брюсселе.

Вучич также отметил, что Брюссельские соглашения не исполняются Приштиной, и призвал Брюссель повлиять на косоваров.