Замглавы МИД Ирана прибудет в Азербайджан с трехдневным визитом

Заместитель министра иностранных дел Ирана, руководитель Центра политических и международных исследований Министерства иностранных дел Ирана Мохаммад Казим Саджадпур сегодня прибудет с трехдневным визитом в Азербайджан.

Как сообщили в посольстве Ирана в Азербайджане, в рамках визита он примет участие в конференции на тему «Трехсторонние отношения Азербайджан-Турция-Иран», организованной Центром анализа международных отношений (AIR).

Также Мохаммад Казим Саджадпур проведет встречи с рядом официальных лиц Азербайджана.