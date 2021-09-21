Экологи подали судебные иски против BMW и Mercedes-Benz

21 сентября, 16:00


Немецкие экологи намерены судебным путем побудить автомобилестроителей BMW и Mercedes-Benz в ближайшие годы отказаться от двигателей внутреннего сгорания. В понедельник, 20 сентября, были поданы соответствующие иски в земельные суды в Мюнхене и Штутгарте, сообщила 21 сентября природоохранная организация Deutsche Umwelthilfe (DUH).

Активисты призвали автомобилестроительные компании провести преобразования с учетом защиты климата, в особенности радикально сократить выбросы CO₂ автомобилями в соответствии с нормами Парижского климатического соглашения и закона о защите климата в Германии. Кроме того, к 2030 году компании должны отказаться от продаж автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, считает DUH.

Ранее экологи потребовали от обеих компаний до 20 сентября представить заявления о прекращении противоправных действий. Концерн BMW сообщил агентству dpa, что в ответ на запрос экологической организации уже отверг требования DUH. Решения о том, как достичь целей по защите климата, принимают парламенты, указал он далее.

Представитель Mercedes-Benz, дочерней компании концерна Daimler, тоже сообщил об ответе на запрос экологов. В нем говорится, что Mercedes-Benz «уже давно четко заявил о преобразованиях с целью исключить негативное воздействие на климат». В свою очередь адвокат DUH Ремо Клингер отметил, что экологи ожидали подобных ответов и теперь уверены, что в следующем году начнутся судебные процессы. Кроме того он сообщил о скорой подаче аналогичного иска против энергетического концерна Wintershall.

Некоторые немецкие автомобилестроители, в том числе Volkswagen и Audi, уже объявили о намерении отказаться в перспективе от двигателей внутреннего сгорания и выпускать только электроавтомобили.

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ГПС и СГБ пресекли контрабанду табачных изделий в Каспийском море

21 сентября, 17:20


Сотрудники Государственной пограничной  службы и Службы государственной безопасности провели совместную операцию.

Как сообщили в Государственной погранслужбе, 21 сентября этого года в результате совместных мероприятий Государственной пограничной службы и Службы государственной безопасности была пресечена незаконная контрабанда табачных изделий в море.

На основании информации о незаконном выходе в ночное время 2 неизвестных плавсредств в направлении Сальянского района, пограничное судно береговой охраны Государственной пограничной службы было направлено в указанный район. Плавсредство было взято под контроль, на расстоянии 1,6 мили от берега была задержана деревянная лодка без бортового номера, оборудованная мотором «Ямаха-8», в которой находились 2 человека.

Члены экипажа сказали, что они являются жителями села Голтуг Нефтчалинского района. Это Гулиев Сулейман Гахраман оглу 1978 года рождения и Абушов Сахиб Гаракиши оглу 1987 года рождения.

В ходе осмотра лодок было обнаружено 48 680 коробок различных видов табачных изделий («Manchester», «Magna», «Senator», «Kent», «Platinum», «King», «Want»).

Следствие по факту продолжается.