Дорожная полиция обратилась к водителям в связи с началом учебного года

21 сентября, 15:22

Главное управление государственной дорожной полиции (ГУГДП) обратилось к участникам дорожного движения в связи с открытием школ.

В обращении говорится, что начало с завтрашнего дня занятий в средних школах для учащихся начальных классов приведет к повышению интенсивности движения на улицах и проспектах, и в частности, транспортных средств и пешеходов на территориях, где расположены средние школы:

«Принимая это во внимание, просим всех водителей строго соблюдать правила дорожного движения, в основном водителей, перевозящих учащихся в школу на личном транспорте, не нарушать правил остановки и стоянки, держать свои автомобили в разрешенных местах, чтобы они не создавали препятствия для других участников движения.

Также рекомендуем пешеходам не выходить на автодороги, двигаться по тротуару, переходить проезжую часть через пешеходные переходы, а родителям не оставлять малолетних детей без присмотра».

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ГПС и СГБ пресекли контрабанду табачных изделий в Каспийском море

21 сентября, 17:20


Сотрудники Государственной пограничной  службы и Службы государственной безопасности провели совместную операцию.

Как сообщили в Государственной погранслужбе, 21 сентября этого года в результате совместных мероприятий Государственной пограничной службы и Службы государственной безопасности была пресечена незаконная контрабанда табачных изделий в море.

На основании информации о незаконном выходе в ночное время 2 неизвестных плавсредств в направлении Сальянского района, пограничное судно береговой охраны Государственной пограничной службы было направлено в указанный район. Плавсредство было взято под контроль, на расстоянии 1,6 мили от берега была задержана деревянная лодка без бортового номера, оборудованная мотором «Ямаха-8», в которой находились 2 человека.

Члены экипажа сказали, что они являются жителями села Голтуг Нефтчалинского района. Это Гулиев Сулейман Гахраман оглу 1978 года рождения и Абушов Сахиб Гаракиши оглу 1987 года рождения.

В ходе осмотра лодок было обнаружено 48 680 коробок различных видов табачных изделий («Manchester», «Magna», «Senator», «Kent», «Platinum», «King», «Want»).

Следствие по факту продолжается.