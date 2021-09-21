Дорожная полиция обратилась к водителям в связи с началом учебного года

Главное управление государственной дорожной полиции (ГУГДП) обратилось к участникам дорожного движения в связи с открытием школ.

В обращении говорится, что начало с завтрашнего дня занятий в средних школах для учащихся начальных классов приведет к повышению интенсивности движения на улицах и проспектах, и в частности, транспортных средств и пешеходов на территориях, где расположены средние школы:

«Принимая это во внимание, просим всех водителей строго соблюдать правила дорожного движения, в основном водителей, перевозящих учащихся в школу на личном транспорте, не нарушать правил остановки и стоянки, держать свои автомобили в разрешенных местах, чтобы они не создавали препятствия для других участников движения.

Также рекомендуем пешеходам не выходить на автодороги, двигаться по тротуару, переходить проезжую часть через пешеходные переходы, а родителям не оставлять малолетних детей без присмотра».