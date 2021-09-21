Британская полиция назвала россиянина Сергеева третьим подозреваемым по «делу Скрипалей»



Британская полиция назвала россиянина Дениса Сергеева третьим подозреваемым по «делу Скрипалей», против него выдвинуто обвинение в покушении на убийство в 2018 году бывшего двойного агента Сергея Скрипаля. Сергеев объявлен в розыск.

Дин Хейдон, старший национальный координатор Великобритании по борьбе с терроризмом, заявил, что третий мужчина это некий Сергей Федотов.

При этом Хейдон заявил о том, что Петрова и Боширова действительно звали Александр Мишкин и Анатолий Чепига, а истинным именем Федотова является Денис Сергеев.

По его словам, теперь они также могут подтвердить, что трое подозреваемых были сотрудниками военной разведки.

