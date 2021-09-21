Павел Клачков: В конечном итоге открытие Зангезурского коридора состоится

21 сентября, 14:00

Игра в политическую чехарду Армении с постоянным, уже ставшим хроническим, откладыванием решения по открытию Зангезурского коридора, обросла новыми игроками и партиями. Вице-премьер РФ Алексей Оверчук заявил накануне в Ереване, что трехсторонняя рабочая группа вице-премьеров Армении, Азербайджана и России по разблокированию коммуникаций в регионе успешно встречается и работает. По его словам, «стороны настроены на деблокирование транспортных, экономических связей в регионе», но вопрос о создании коридора через территорию Армении, который свяжет Азербайджан и Нахчыван, «не обсуждается».

Самое интересное, что эта «игра смыслов» российского чиновника, по сути, дублирует абсурдность заявлений премьер–министра Пашиняна – тот тоже заявляет о готовности по разблокированию во всех направлениях, но исключает вероятность открытия транспортного коридора в Нахчыван. При этом вполне понятно, что говорить о возможности разблокирование коммуникаций в регионе, но отрицать при этом открытие Зангезурского коридора – это все равно, что жонглировать взаимоисключающими понятиями, называть белое черным и наоборот. Обязанность открыть Зангезурский коридор Арменией прописана в соответствующем документе и Азербайджан давно и ясно дал понять, что не пойдет на односторонние уступки и дорогу Армении в Россию по своей территории запросто так «не подарит». Чем тогда, какой логикой руководствуется российская и армянская сторона, говоря о том, что абсурдно и противоречиво изначально? Или это и вправду такая локальная игра в подмены понятий, которая закончится ничем?

«Действительно, вопрос Зангезурского коридора носит фундаментальный характер, основные игроки политического плана в регионе это хорошо понимают, и здесь это вопрос обоюдоострый – все осознают, насколько это необходимо Азербайджану и Турции».

Об этом сказал в беседе с Minval.az российский политолог и аналитик, директор филиала Финансового университета при Правительстве РФ Павел Клачков.

«И это тот козырь, который, как я думаю, армянская сторона хорошо осознает и не хочет разыгрывать быстро. Она хочет, чтобы этот вопрос решался как можно дольше, чтобы была возможность разыграть какую-то более долгую и сложную партию, не используя Зангезур. Поэтому мой прогноз в том, что армянская сторона будет затягивать, пытаться уходить от конкретного ответа и решения по этому вопросу», — отметил российский политолог.

Такая игра, по его словам, для Армении важна объективно – потому что после открытия Зангезурского коридора Ереван не сможет больше использовать эту «карту», так, как может делать это сейчас.

«Дальше они не смогут затягивать и выгадывать для себя что-то», – говорит Клачков.

На его взгляд, здесь стоит учесть существенный геополитический фактор. Значение Зангезурского коридора весьма важно не только для Азербайджана, Турции и России, это возможность открытия новых глобальных торговых путей; тут могут проглядывать интересы Китая, а также целого ряда региональных и нерегиональных игроков. По словам Клачкова, понимая значение, всю важность этого вопроса, армянская сторона будет максимально осторожно и до самого конца торговать «зангезурским джокером».

«Но тут ведь Армении тоже важно не переиграть, и вовремя остановиться, и возможно, все-таки рано или поздно пойти навстречу, гарантировав себе что-то в обмен», — продолжил российский политолог.

И, возможно, главной целью для Еревана, по его предположениям, является задача получения каких-то глобальных отступных и выигрышей в других направлениях – это надо понимать, и как в любой игре – побеждать с соответствующей сноровкой, умением вести дипломатическую игру.

«Поэтому Азербайджану, думаю, стоит учесть такую возможную тактику Армении, желание поиграть «в долгую» игру, в немалом смысле и на нервах Баку, однако с учетом того, что в конечном итоге Еревану придется пойти на попятную. И потому хочется дать положительный прогноз для Азербайджана по этому вопросу: в конечном итоге открытие Зангезурского коридора состоится с соблюдением интересов и преимуществ Баку, главное набраться тактического терпения», – резюмировал наш собеседник.

Вадим Мансуров

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Арестовано имущество в размере более 30 млн манатов бывшего председателя «Азерхалча»

21 сентября, 09:43

В Главном управлении по борьбе с коррупцией при Генпрокуроре завершилось расследование уголовного дела, возбужденного по соответствующим статьям УК в связи с незаконными действиями бывшего председателя правления ОАО «Азерхалча» Видади Мурадова.

Как сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры, выявлены основательные подозрения в том, что В.Мурадов сдавал в аренду ОАО «Азерхалча» административное здание, расположенное на территории ООО «Azər-İlmə», по цене, превышающей существующие рыночные цены, перечислял на банковские счета, принадлежащие отдельным юридическим лицам, и впоследствии обналичивал денежные средства, выделенные «Азерхалча» на приобретение пряжи, предназначенные для производства ковров, необоснованно завышал объемов работ и цен в сметной документации по 23 предприятиям, путем замены работ на низкокачественные растратил, присвоил вверенные ему денежные средства на сумму 21 миллион 673 тысячи манатов, уклонившись от выплаты налогов государству, злоупотреблял служебными полномочиями.

На основании собранных по делу доказательств Видади Мурадову предъявлено обвинение по статьям Уголовного кодекса 179.4 (присвоение или растрата, совершенные с причинением особо крупного ущерба), 213.3 (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере), 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями,повлекшее тяжкие последствия) и 313 (служебный подлог), избрана мера пресечения в виде ареста. Уголовное дело направлено в Бакинский суд по тяжким преступлениям.

В ходе следствия с целью возмещения ущерба государству, согласно решению суда наложен арест на жилые и нежилые помещения на сумму 30 миллионов 587 тысяч манатов, а также акции и активы ООО «Azər-İlmə» на имена обвиняемого Видади Мурадова и членов его семьи.

В отношении других лиц, причастных к совершению преступлений совместно с Видади Мурадовым, уголовное дело выделено в отдельное производство, расследование продолжается.