Павел Клачков: В конечном итоге открытие Зангезурского коридора состоится

Игра в политическую чехарду Армении с постоянным, уже ставшим хроническим, откладыванием решения по открытию Зангезурского коридора, обросла новыми игроками и партиями. Вице-премьер РФ Алексей Оверчук заявил накануне в Ереване, что трехсторонняя рабочая группа вице-премьеров Армении, Азербайджана и России по разблокированию коммуникаций в регионе успешно встречается и работает. По его словам, «стороны настроены на деблокирование транспортных, экономических связей в регионе», но вопрос о создании коридора через территорию Армении, который свяжет Азербайджан и Нахчыван, «не обсуждается».

Самое интересное, что эта «игра смыслов» российского чиновника, по сути, дублирует абсурдность заявлений премьер–министра Пашиняна – тот тоже заявляет о готовности по разблокированию во всех направлениях, но исключает вероятность открытия транспортного коридора в Нахчыван. При этом вполне понятно, что говорить о возможности разблокирование коммуникаций в регионе, но отрицать при этом открытие Зангезурского коридора – это все равно, что жонглировать взаимоисключающими понятиями, называть белое черным и наоборот. Обязанность открыть Зангезурский коридор Арменией прописана в соответствующем документе и Азербайджан давно и ясно дал понять, что не пойдет на односторонние уступки и дорогу Армении в Россию по своей территории запросто так «не подарит». Чем тогда, какой логикой руководствуется российская и армянская сторона, говоря о том, что абсурдно и противоречиво изначально? Или это и вправду такая локальная игра в подмены понятий, которая закончится ничем?

«Действительно, вопрос Зангезурского коридора носит фундаментальный характер, основные игроки политического плана в регионе это хорошо понимают, и здесь это вопрос обоюдоострый – все осознают, насколько это необходимо Азербайджану и Турции».

Об этом сказал в беседе с Minval.az российский политолог и аналитик, директор филиала Финансового университета при Правительстве РФ Павел Клачков.

«И это тот козырь, который, как я думаю, армянская сторона хорошо осознает и не хочет разыгрывать быстро. Она хочет, чтобы этот вопрос решался как можно дольше, чтобы была возможность разыграть какую-то более долгую и сложную партию, не используя Зангезур. Поэтому мой прогноз в том, что армянская сторона будет затягивать, пытаться уходить от конкретного ответа и решения по этому вопросу», — отметил российский политолог.

Такая игра, по его словам, для Армении важна объективно – потому что после открытия Зангезурского коридора Ереван не сможет больше использовать эту «карту», так, как может делать это сейчас.

«Дальше они не смогут затягивать и выгадывать для себя что-то», – говорит Клачков.

На его взгляд, здесь стоит учесть существенный геополитический фактор. Значение Зангезурского коридора весьма важно не только для Азербайджана, Турции и России, это возможность открытия новых глобальных торговых путей; тут могут проглядывать интересы Китая, а также целого ряда региональных и нерегиональных игроков. По словам Клачкова, понимая значение, всю важность этого вопроса, армянская сторона будет максимально осторожно и до самого конца торговать «зангезурским джокером».

«Но тут ведь Армении тоже важно не переиграть, и вовремя остановиться, и возможно, все-таки рано или поздно пойти навстречу, гарантировав себе что-то в обмен», — продолжил российский политолог.

И, возможно, главной целью для Еревана, по его предположениям, является задача получения каких-то глобальных отступных и выигрышей в других направлениях – это надо понимать, и как в любой игре – побеждать с соответствующей сноровкой, умением вести дипломатическую игру.

«Поэтому Азербайджану, думаю, стоит учесть такую возможную тактику Армении, желание поиграть «в долгую» игру, в немалом смысле и на нервах Баку, однако с учетом того, что в конечном итоге Еревану придется пойти на попятную. И потому хочется дать положительный прогноз для Азербайджана по этому вопросу: в конечном итоге открытие Зангезурского коридора состоится с соблюдением интересов и преимуществ Баку, главное набраться тактического терпения», – резюмировал наш собеседник.

Вадим Мансуров