Завтра в Баку будет до 28 градусов тепла

22 сентября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Но днем местами на полуострове возможны кратковременные дожди. Северо-западный ветер днем сменится юго-восточным.

Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе МЭПР, температура воздуха составит ночью 19-22° тепла, днем 26-28° тепла, в Баку ночью 20-22° тепла, днем 26-28° тепла.

Атмосферное давление понизится с 759 мм до 755 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 60-70%.

В районах Азербайджана будет в основном без осадков, но вечером в некоторых горных территориях ожидаются грозы, кратковременные дожди. Утром в горах туман. Будет дуть восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 16-21°, днем 30-34° тепла, в горах ночью 11-16°, днем 16-21° тепла.