NASA выбрало место посадки лунного разведчика

21 сентября, 18:17

Космическое агентство США определилось с местом посадки лунохода «VIPER». Информация об этом размещена на сайте NASA.

В 2023 году автоматический аппарат VIPER (Volatiles Investigating Polar Exploration Rover, Полярный ровер-исследователь летучих соединений) возле западного края кратера Нобиле на Южном полюсе Луны. Основная цель аппарата — составить карту и исследовать поверхность и недра региона в поисках воды и других полезных ресурсов. VIPER является частью программы «Артемида», которая подразумевает возвращение людей на Луну в 2024 году и длительное присутствие там. Ровер отправят на ракете Falcon Heavy и на спускаемом аппарате Griffin компании Astrobotic.

«Оказавшись на поверхности Луны, VIPER будет исследовать местность на предмет наличия воды и других ресурсов на Южном полюсе, поскольку районы, окружающие кратер Нобиле, кажутся нам наиболее перспективными для этих целей, — сказал Томас Зурбухен, научный администратор штаба NASA. — Эти данные помогут нам понять лунную среду и информировать миссии «Артемиды» наилучшим образом».

Район, который предстоит изучить VIPER, охватывает площадь 93 квадратных километра, при этом сам ровер проедет от 16 до 24 километров. На аппарате, помимо другого оборудования, будет установлен бур. Ученые ожидают, что ровер сможет взять образцы породы из глубины по меньшей мере в трех местах.

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ГПС и СГБ пресекли контрабанду табачных изделий в Каспийском море

21 сентября, 17:20


Сотрудники Государственной пограничной  службы и Службы государственной безопасности провели совместную операцию.

Как сообщили в Государственной погранслужбе, 21 сентября этого года в результате совместных мероприятий Государственной пограничной службы и Службы государственной безопасности была пресечена незаконная контрабанда табачных изделий в море.

На основании информации о незаконном выходе в ночное время 2 неизвестных плавсредств в направлении Сальянского района, пограничное судно береговой охраны Государственной пограничной службы было направлено в указанный район. Плавсредство было взято под контроль, на расстоянии 1,6 мили от берега была задержана деревянная лодка без бортового номера, оборудованная мотором «Ямаха-8», в которой находились 2 человека.

Члены экипажа сказали, что они являются жителями села Голтуг Нефтчалинского района. Это Гулиев Сулейман Гахраман оглу 1978 года рождения и Абушов Сахиб Гаракиши оглу 1987 года рождения.

В ходе осмотра лодок было обнаружено 48 680 коробок различных видов табачных изделий («Manchester», «Magna», «Senator», «Kent», «Platinum», «King», «Want»).

Следствие по факту продолжается.