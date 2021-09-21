NASA выбрало место посадки лунного разведчика

Космическое агентство США определилось с местом посадки лунохода «VIPER». Информация об этом размещена на сайте NASA.

В 2023 году автоматический аппарат VIPER (Volatiles Investigating Polar Exploration Rover, Полярный ровер-исследователь летучих соединений) возле западного края кратера Нобиле на Южном полюсе Луны. Основная цель аппарата — составить карту и исследовать поверхность и недра региона в поисках воды и других полезных ресурсов. VIPER является частью программы «Артемида», которая подразумевает возвращение людей на Луну в 2024 году и длительное присутствие там. Ровер отправят на ракете Falcon Heavy и на спускаемом аппарате Griffin компании Astrobotic.

«Оказавшись на поверхности Луны, VIPER будет исследовать местность на предмет наличия воды и других ресурсов на Южном полюсе, поскольку районы, окружающие кратер Нобиле, кажутся нам наиболее перспективными для этих целей, — сказал Томас Зурбухен, научный администратор штаба NASA. — Эти данные помогут нам понять лунную среду и информировать миссии «Артемиды» наилучшим образом».

Район, который предстоит изучить VIPER, охватывает площадь 93 квадратных километра, при этом сам ровер проедет от 16 до 24 километров. На аппарате, помимо другого оборудования, будет установлен бур. Ученые ожидают, что ровер сможет взять образцы породы из глубины по меньшей мере в трех местах.