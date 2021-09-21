Макрон призвал Баку и Ереван начать переговоры под эгидой МГ ОБСЕ

Франция готова содействовать возобновлению диалога между Арменией и Азербайджаном под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон в своем поздравительном послании, адресованном президенту Армении Армену Саркисяну по случаю Дня независимости республики.

Как сообщает пресс-служба главы армянского государства, Макрон подчеркнул, что «Франция стремится сыграть свою роль в установлении мира в регионе, и в этом плане она рядом с Арменией, чтобы помочь ей преодолеть вызовы, с которыми страна сталкивается до сих пор, спустя год после кровопролитной войны в Карабахе».

«В связи с этим Франция будет особенно привержена сохранению богатого культурного наследия региона, которое отражает уникальность и богатство Южного Кавказа. Мы не пощадим усилий для поиска прочного решения конфликта в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ для стабилизации ситуации на Южном Кавказе во благо регионального развития и процветания», — отметил Макрон.