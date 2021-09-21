МИД Азербайджана вручил ноту послу Ирана в Азербайджане, но результатов нет, грузы снова незаконно переправлялись карабахским сепаратистам. Затем мы перекрыли дорогу Горис-Кафан, чтобы закрыть въезд иранским грузовикам в Карабах. Находящиеся в Армении иранские грузовики из-за таможенных пошлин попали в тяжелое положение, некоторые были арестованы».

Об этом заявил политолог Эльхан Шахиноглу, комментируя оскорбление азербайджанцев представителем верховного религиозного лидера Ирана в Ардебиле Сеидом Амули.

Э. Шахиноглу считает правильными действия Азербайджан в этом направлении:

«Иран не ожидал от Азербайджана таких смелых шагов. Они считали нас слабыми и поступали как хотели. Но не вышло. В настоящее время Тегеран не может прямо сказать нам, чтобы мы пропускали грузы и не взимали таможенные пошлины. Вот почему они пытаются запугать нас через Сеида Амули, представителя верховного религиозного лидера Ирана в Ардебиле. Ему дали текст с ложной информацией об Азербайджане.

Было бы хорошо, если бы на слова Амули ответил глава Управления мусульман Кавказа или ахунд мечети одного из наших районов. Насколько важным было то, что наши религиозные деятели, в том числе Аллахшукюр Пашазаде и Гаджи Шахин, совершили намаз в освобожденной от оккупации Шуше, помолившись за души наших шехидов, настолько же важно, чтобы они дали достойный ответ ахунду, угрожающему Азербайджану. Нам нужен отважный ахунд, чтобы ответить Амули фактами. Но такого пока нет, как будто религиозные интересы превалируют над интересами страны и безопасности. Возможно, именно этого хотел добиться Тегеран, когда нацелился на нас через Амули».