«Иран не ожидал от Азербайджана таких смелых шагов. Они считали нас слабыми»

21 сентября, 11:37

МИД Азербайджана вручил ноту послу Ирана в Азербайджане, но результатов нет, грузы снова незаконно переправлялись карабахским сепаратистам. Затем мы перекрыли дорогу Горис-Кафан, чтобы закрыть въезд иранским грузовикам в Карабах. Находящиеся в Армении иранские грузовики из-за таможенных пошлин попали в тяжелое положение, некоторые были арестованы».

Об этом заявил политолог Эльхан Шахиноглу, комментируя оскорбление азербайджанцев представителем верховного религиозного лидера Ирана в Ардебиле Сеидом Амули.

Э. Шахиноглу считает правильными действия Азербайджан в этом направлении:

«Иран не ожидал от Азербайджана таких смелых шагов. Они считали нас слабыми и поступали как хотели. Но не вышло. В настоящее время Тегеран не может прямо сказать нам, чтобы мы пропускали грузы и не взимали таможенные пошлины. Вот почему они пытаются запугать нас через Сеида Амули, представителя верховного религиозного лидера Ирана в Ардебиле. Ему дали текст с ложной информацией об Азербайджане.

Было бы хорошо, если бы на слова Амули ответил глава Управления мусульман Кавказа или ахунд мечети одного из наших районов. Насколько важным было то, что наши религиозные деятели, в том числе Аллахшукюр Пашазаде и Гаджи Шахин, совершили намаз в освобожденной от оккупации Шуше, помолившись за души наших шехидов, настолько же важно, чтобы они дали достойный ответ ахунду, угрожающему Азербайджану. Нам нужен отважный ахунд, чтобы ответить Амули фактами. Но такого пока нет, как будто религиозные интересы превалируют над интересами страны и безопасности. Возможно, именно этого хотел добиться Тегеран, когда нацелился на нас через Амули».

﻿

Арестовано имущество в размере более 30 млн манатов бывшего председателя «Азерхалча»

21 сентября, 09:43

В Главном управлении по борьбе с коррупцией при Генпрокуроре завершилось расследование уголовного дела, возбужденного по соответствующим статьям УК в связи с незаконными действиями бывшего председателя правления ОАО «Азерхалча» Видади Мурадова.

Как сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры, выявлены основательные подозрения в том, что В.Мурадов сдавал в аренду ОАО «Азерхалча» административное здание, расположенное на территории ООО «Azər-İlmə», по цене, превышающей существующие рыночные цены, перечислял на банковские счета, принадлежащие отдельным юридическим лицам, и впоследствии обналичивал денежные средства, выделенные «Азерхалча» на приобретение пряжи, предназначенные для производства ковров, необоснованно завышал объемов работ и цен в сметной документации по 23 предприятиям, путем замены работ на низкокачественные растратил, присвоил вверенные ему денежные средства на сумму 21 миллион 673 тысячи манатов, уклонившись от выплаты налогов государству, злоупотреблял служебными полномочиями.

На основании собранных по делу доказательств Видади Мурадову предъявлено обвинение по статьям Уголовного кодекса 179.4 (присвоение или растрата, совершенные с причинением особо крупного ущерба), 213.3 (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере), 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями,повлекшее тяжкие последствия) и 313 (служебный подлог), избрана мера пресечения в виде ареста. Уголовное дело направлено в Бакинский суд по тяжким преступлениям.

В ходе следствия с целью возмещения ущерба государству, согласно решению суда наложен арест на жилые и нежилые помещения на сумму 30 миллионов 587 тысяч манатов, а также акции и активы ООО «Azər-İlmə» на имена обвиняемого Видади Мурадова и членов его семьи.

В отношении других лиц, причастных к совершению преступлений совместно с Видади Мурадовым, уголовное дело выделено в отдельное производство, расследование продолжается.