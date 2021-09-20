Коротченко: России важно поддержать территориальную целостность Азербайджана

20 сентября, 19:50

Для запуска проекта по развалу СССР в свое время западные элиты использовали мировое армянское лобби в целях дестабилазации ситуации внутри советского общества и возникновения очага сепаратистского мятежа под фиговым листком «Арцаха».

Этот «Арцах», связанный пуповиной с Арменией и армянскими террористическими группировками на Ближнем Востоке (под эгидой «Дашнакцутюн» и АСАЛА), был как раковая опухоль, она дала метастазы в Прибалтике, Закавказье, везде, где на пространстве СССР возникали межнациональные столкновения и кровавые конфликты, которые привели в конечном итоге к гибели великой Красной империи.

И сегодня мировые глобалисты в «большой игре» против России используют «Арцах» и Армению (связанных с мировой армянской диаспорой) для того, чтобы столкнуть РФ лоб в лоб с тюркскими миром. Это несет смертельную угрозу для такой многоконфессиональной страны, как Россия.

Нам необходим мир и спокойствие на Южном Кавказе, в основе которых — отсутствие очагов потенциальных войн и конфликтов. Именно поэтому для России важно поддержать де факто и де юре территориальную целостность Азербайджана и пресечь любые попытки реванша, за которыми стоят внешние заинтересанты в Вашингтоне, Париже и Лондоне.

Об этом написал в соцсети Facebook политический эксперт и консультант, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

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Армения заявила, что готова начать контакты с Турцией

20 сентября, 12:42

Армения готова начать диалог с Турцией на высшем уровне, если начнутся эффективные контакты с официальными лицами Еревана и Анкары. Об этом в понедельник заявила корреспонденту ТАСС пресс-секретарь премьер-министра Армении Никола Пашиняна Мане Геворкян.

Накануне турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган выразил свое мнение по поводу отказа премьер-министра Армении Никола Пашиняна предоставить Азербайджану Зангезурский коридор.

«Пашинян, с одной стороны, заявляет, что не намерен предоставлять Нахчыванский коридор, с другой — что желает встречи со мной. Если он хочет встречи с Тайипом Эрдоганом, ему следует предпринять определенные шаги. Турция открыта к переговорам, однако для проведения встречи собеседник должен продемонстрировать позитивный подход», — заявил политик.