Официальная информация азербайджанской стороны о возвращении двух армян

20 сентября, 19:00

Государственная комиссия Азербайджана по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан распространила информацию о возвращении Армении двух гражданских лиц.

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Перешедшие 18 сентября 2021 года на территорию Азербайджана (село Эйвазлы Губадлинского района) граждане Армении — Акопян Акоп Завени (19.02.1986 г.р.) и Саркисян Арам Грачик (05.06.2001 г.р.) при посредничестве российских миротворцев 19 сентября 2021 года были возвращены Армении.

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Армения заявила, что готова начать контакты с Турцией

20 сентября, 12:42

Армения готова начать диалог с Турцией на высшем уровне, если начнутся эффективные контакты с официальными лицами Еревана и Анкары. Об этом в понедельник заявила корреспонденту ТАСС пресс-секретарь премьер-министра Армении Никола Пашиняна Мане Геворкян.

Накануне турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган выразил свое мнение по поводу отказа премьер-министра Армении Никола Пашиняна предоставить Азербайджану Зангезурский коридор.

«Пашинян, с одной стороны, заявляет, что не намерен предоставлять Нахчыванский коридор, с другой — что желает встречи со мной. Если он хочет встречи с Тайипом Эрдоганом, ему следует предпринять определенные шаги. Турция открыта к переговорам, однако для проведения встречи собеседник должен продемонстрировать позитивный подход», — заявил политик.