Официальная информация азербайджанской стороны о возвращении двух армян

Государственная комиссия Азербайджана по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан распространила информацию о возвращении Армении двух гражданских лиц.
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Перешедшие 18 сентября 2021 года на территорию Азербайджана (село Эйвазлы Губадлинского района) граждане Армении — Акопян Акоп Завени (19.02.1986 г.р.) и Саркисян Арам Грачик (05.06.2001 г.р.) при посредничестве российских миротворцев 19 сентября 2021 года были возвращены Армении.