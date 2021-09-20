Китайским детям запретили смотреть TikTok более 40 минут в день



Китайская компания ByteDance, владеющая платформой для обмена видео TikTok, запретила детям до 14 лет пользоваться приложением Douyin (китайская версия TikTok) более 40 минут в день, сообщает «Коммерсант».

В этих целях разработчики Douyin активировали специальный режим, который также не позволяет пользователям младше 14 лет смотреть видео в ночное время – с 22:00 до 06:00. Компания попросила родителей проследить, чтобы их дети прошли аутентификацию аккаунта, используя настоящие имя и фамилию.

Однако ночью детям скучать не придется – в этом же режиме юным пользователям предлагается разнообразный познавательный контент, который может пробудить у них интерес к той или иной области и сделать просмотр видео полезным.

Ранее Национальное управление печати и издательств Китая опубликовало новые правила для IT-компаний в отношении пользователей до 18 лет. Теперь подростки смогут проводить за играми час с 20:00 до 21:00 только по пятницам, субботам, воскресеньям и праздникам. Игровые компании обязали усовершенствовать верификацию игроков по удостоверениям личности, чтобы избежать нарушений.