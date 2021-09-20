Маск пошутил над Байденом: Он еще спит

20 сентября, 17:45


Основатель компании SpaceX Илон Маск пошутил над Джо Байденом, который до сих пор никак не прокомментировал завершение первой в истории миссии непрофессионального экипажа в космос.

Один из подписчиков Маска в Twitter спросил, как он оценивает тот факт, что президент США не выразил признания четырем новым американским астронавтам, чей полет помог собрать несколько миллионов долларов на пожертвования для пациентов больницы St. Jude Children’s Research Hospital.

«Он еще спит», – предположил бизнесмен.

Миссия Inspiration4 с экипажем из непрофессиональных астронавтов отправилась с космодрома Канаверал на борту корабля Crew Dragon в прошлую среду. Непрофессиональный экипаж из двух женщин и двух мужчин в течение трех дней вел на орбите научную работу и несколько раз выходил на сеансы прямой связи с Землей. Возвращение прошло в соответствии с графиком.

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Армения заявила, что готова начать контакты с Турцией

20 сентября, 12:42

Армения готова начать диалог с Турцией на высшем уровне, если начнутся эффективные контакты с официальными лицами Еревана и Анкары. Об этом в понедельник заявила корреспонденту ТАСС пресс-секретарь премьер-министра Армении Никола Пашиняна Мане Геворкян.

Накануне турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган выразил свое мнение по поводу отказа премьер-министра Армении Никола Пашиняна предоставить Азербайджану Зангезурский коридор.

«Пашинян, с одной стороны, заявляет, что не намерен предоставлять Нахчыванский коридор, с другой — что желает встречи со мной. Если он хочет встречи с Тайипом Эрдоганом, ему следует предпринять определенные шаги. Турция открыта к переговорам, однако для проведения встречи собеседник должен продемонстрировать позитивный подход», — заявил политик.