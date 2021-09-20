Маск пошутил над Байденом: Он еще спит



Основатель компании SpaceX Илон Маск пошутил над Джо Байденом, который до сих пор никак не прокомментировал завершение первой в истории миссии непрофессионального экипажа в космос.

Один из подписчиков Маска в Twitter спросил, как он оценивает тот факт, что президент США не выразил признания четырем новым американским астронавтам, чей полет помог собрать несколько миллионов долларов на пожертвования для пациентов больницы St. Jude Children’s Research Hospital.

«Он еще спит», – предположил бизнесмен.

Миссия Inspiration4 с экипажем из непрофессиональных астронавтов отправилась с космодрома Канаверал на борту корабля Crew Dragon в прошлую среду. Непрофессиональный экипаж из двух женщин и двух мужчин в течение трех дней вел на орбите научную работу и несколько раз выходил на сеансы прямой связи с Землей. Возвращение прошло в соответствии с графиком.