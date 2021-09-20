Саакашвили объяснил, чем «Северный поток — 2» полезен для Украины

В долгосрочной перспективе газопровод «Северный поток — 2» может стать полезным для Киева, такое мнение в беседе с польским порталом Energetyka24 выразил глава исполкома Национального совета реформ Украины, бывший президент Грузии Михаил Саакашвили.

По его мнению, в краткосрочной перспективе российский трубопровод является «очень опасной штукой» для Украины. В случае «нападения» России весной будущего года страны Запада не будут гореть поддерживать Киев, утверждает Саакашвили.

При этом в долгосрочной перспективе «Северный поток — 2» может принести выгоду Украине, полагает он. «У Украины достаточно собственного газа… Это (завершение газопровода — ред.) хорошо, потому что украинцы будут добывать свой собственный газ. Украинцы научатся его экономить», — заявил Саакашвили.

Экс-президент Грузии добавил, что Киев может не только стать самодостаточным в вопросе газа, но и даже начать его экспортировать в другие страны. «И поэтому мы можем извлечь выгоду из этой краткосрочной крупной дипломатической геополитической катастрофы», — заключил он.