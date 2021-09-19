Индия может открыть границы для иностранных туристов

20 сентября, 00:45

Власти Индии планируют открыть страну для иностранных туристов, об этом они объявят в ближайшие десять дней.

«Решение об открытии Индии для иностранных туристов впервые за последние 1,5 года принимается в связи с сокращением числа зараженных в стране. МВД страны в настоящее время обсуждает условия открытия: его планируют сделать поэтапным, чтобы отслеживать эпидемиологическую ситуацию», — пишет «Интерфакс» со ссылкой на Livemint.

Первые 500 тысяч иностранных туристов получат бесплатные визы. Это, по мнению властей Индии, будет способствовать возрождению туристической и авиационной отрасли. Предполагается, что акция продлится до 31 марта 2022 года или до момента, когда будут выданы все пятьсот тысяч туристических виз. Льготой по оформлению бесплатной визы турист сможет воспользоваться один раз.

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Эрдоган: Пашинян предложил мне встретиться

19 сентября, 13:46

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал ситуацию на Южном Кавказе, в частности выразил свое мнение по поводу отказа премьер-министра Армении Никола Пашиняна предоставить Азербайджану Зангезурский коридор.

По словам президента, вопрос открытия этого коридора носит политический характер.

«Пашинян, с одной стороны, заявляет, что не намерен предоставлять Нахчыванский коридор, с другой — что желает встречи со мной. Если он хочет встречи с Тайипом Эрдоганом, ему следует предпринять определенные шаги. Турция открыта к переговорам, однако для проведения встречи собеседник должен продемонстрировать позитивный подход», — заявил политик.

Эрдоган отметил, что ответит искренностью на искренность Пашиняна.

«Для того чтобы начать дипломатию, нужно что-то получать и отдавать взамен. Надеюсь, что здесь возобладают позитивные подходы, а не негативные. Таким образом, я надеюсь, что с открытием [транспортных] коридоров сложности между Азербайджаном и Арменией будут преодолены», — отметил он.