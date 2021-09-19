Коротченко заявил, что армянское лобби рассчитывает столкнуть Азербайджан с Россией

На данном этапе главная задача армянского лобби во всех странах, в том числе и в России, – это столкнуть Азербайджан с Россией, желательно путем военной провокации. Об этом сказал главный редактор российского журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

По его словам, сегодня армянские лоббисты везде проводят подрывную работу, и информационные взбросы и операции – это подготовка к вооруженной провокации.

«Учитывая мощные позиции армянского лобби в спецслужбах некоторых стран, а также то, что в Ереване есть люди, стремящиеся к реваншу, мы не можем исключать, что этот план так или иначе готовится и может быть реализован. Параллельно с этим проводятся информационные операции, чтобы очернить Азербайджан, противопоставить его России, создать в российском медиапространстве негативную информационную обстановку в связи с Азербайджаном и сформировать из него образ врага – вот те задачи, которые решаются на данном этапе», – приводит его слова «Тренд».

Коротченко подчеркнул, что вместе с тем можно наблюдать и атаки на Пашиняна, которые тоже инициированы армянским лобби.

«Пашинян не устраивает армянское лобби, в соцсетях даже звучали призывы к его физической ликвидации. Более того, крупные армянские лоббисты об этом открыто заявляли, и, кстати, никто до сих пор не привлечен к каким-либо формам ответственности, что само по себе вызывает удивление. Если в соцсетях со стороны армянских лоббистов и реваншистов, в том числе и с территории Российской Федерации, звучали призывы к физической ликвидации Пашиняна, то это международный терроризм. Российские правоохранительные структуры должны выявлять и пресекать деятельность лиц, призывающих к актам физической расправы над Пашиняном и членами его семьи», – добавил главный редактор журнала «Национальная оборона».

По мнению Коротченко, необходимо показать истинное лицо армянской идеологии, которая привела к тому, что за 30 лет на оккупированных территориях Азербайджана все было уничтожено.

«Это был геноцид против городов. Даже немецко-фашистские оккупанты не совершали таких злодеяний на советской территории, какие совершили армянские оккупанты на азербайджанских землях. Они уничтожили все подчистую. Осквернение кладбищ, выкопанные могилы – вот что нужно показывать российской общественности, чтобы была альтернативная точка зрения. Необходимо показать все то, что они сделали за 30 лет на территориях, которые оккупировали», – добавил он.

Говоря о том, что Азербайджан – надежный стратегический партнер России, Коротченко отметил, что сейчас самое главное – это укрепление и развитие российско-азербайджанских отношений по всем направлениям.

«Азербайджан всегда славился интернационализмом, и мы не должны позволить провокаторам, за которыми стоит армянское лобби, изменить существующую реальность. Азербайджан – дружественная России страна. Личные отношения между лидерами двух стран – президентом России Владимиром Путиным и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым – это отношения стратегического партнерства, взаимная приязнь и уважение к друг другу.

Россия занимает и должна занимать четкую позицию, которую обозначил президент Владимир Путин. Мы уважаем территориальную целостность Азербайджана, отсюда вытекает, что Карабах – это Азербайджан, и никаких других интерпретаций быть не может», – сказал он.