У Медведева сильный кашель

19 сентября, 23:53

Зампред Совета безопасности РФ, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев заболел, поэтому не прибыл в штаб партии после завершения голосования на выбборах в Госдуму. Об этом объявил первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак.

«Медведев приболел, у него сильный кашель», — рассказал Турчак, выступая в штабе «Единой России». Его слова приводит «Лайф».

В общественный штаб «Единой России» по неизвестной причине также не пришли глава Минобороны Сергей Шойгу и министр иностранных дел Сергей Лавров, которые возглавляли список партии на выборах. Об этом пишет «Медуза».

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Эрдоган: Пашинян предложил мне встретиться

19 сентября, 13:46

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал ситуацию на Южном Кавказе, в частности выразил свое мнение по поводу отказа премьер-министра Армении Никола Пашиняна предоставить Азербайджану Зангезурский коридор.

По словам президента, вопрос открытия этого коридора носит политический характер.

«Пашинян, с одной стороны, заявляет, что не намерен предоставлять Нахчыванский коридор, с другой — что желает встречи со мной. Если он хочет встречи с Тайипом Эрдоганом, ему следует предпринять определенные шаги. Турция открыта к переговорам, однако для проведения встречи собеседник должен продемонстрировать позитивный подход», — заявил политик.

Эрдоган отметил, что ответит искренностью на искренность Пашиняна.

«Для того чтобы начать дипломатию, нужно что-то получать и отдавать взамен. Надеюсь, что здесь возобладают позитивные подходы, а не негативные. Таким образом, я надеюсь, что с открытием [транспортных] коридоров сложности между Азербайджаном и Арменией будут преодолены», — отметил он.