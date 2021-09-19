У Медведева сильный кашель

Зампред Совета безопасности РФ, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев заболел, поэтому не прибыл в штаб партии после завершения голосования на выбборах в Госдуму. Об этом объявил первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак.

«Медведев приболел, у него сильный кашель», — рассказал Турчак, выступая в штабе «Единой России». Его слова приводит «Лайф».

В общественный штаб «Единой России» по неизвестной причине также не пришли глава Минобороны Сергей Шойгу и министр иностранных дел Сергей Лавров, которые возглавляли список партии на выборах. Об этом пишет «Медуза».