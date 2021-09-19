Турция ликвидировала в Сирии 10 террористов

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал ситуацию на Южном Кавказе, в частности выразил свое мнение по поводу отказа премьер-министра Армении Никола Пашиняна предоставить Азербайджану Зангезурский коридор.

По словам президента, вопрос открытия этого коридора носит политический характер.

«Пашинян, с одной стороны, заявляет, что не намерен предоставлять Нахчыванский коридор, с другой — что желает встречи со мной. Если он хочет встречи с Тайипом Эрдоганом, ему следует предпринять определенные шаги. Турция открыта к переговорам, однако для проведения встречи собеседник должен продемонстрировать позитивный подход», — заявил политик.

Эрдоган отметил, что ответит искренностью на искренность Пашиняна.

«Для того чтобы начать дипломатию, нужно что-то получать и отдавать взамен. Надеюсь, что здесь возобладают позитивные подходы, а не негативные. Таким образом, я надеюсь, что с открытием [транспортных] коридоров сложности между Азербайджаном и Арменией будут преодолены», — отметил он.