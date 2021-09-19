Сторонники ЛГБТ-сообщества провели акцию в Киеве

19 сентября, 23:21

В центре Киева прошел «Марш равенства», организованный сторонниками ЛГБТ-сообщества, сообщает украинский интернет-портал НВ.ua.

Участники марша прошли от Владимирской улицы до площади Льва Толстого. Они выдвинули ряд требований к власти, в частности о введении в действие законодательства о преступлениях на почве нетерпимости к ЛГБТ-сообществу.

Марш собрал до 7 тыс. человек, в шествии приняли участие и дипломаты: посол Великобритании на Украине Мелинда Симмонс, посол Швеции Тобиас Тиберг, посол Нидерландов в Украине Йеннес де Мол.

Как сообщает Telegram-канал «Политика Страны», шествие сопровождала «платформа королев», с которой участники в ярких платьях и костюмах исполняли песню «Украина — это ты».

Правоохранители перекрыли движение на всем маршруте следования участников марша и в метро. Некоторые противники движения пытались прорвать оцепление, но им это не удалось.

В то же время в парке Шевченко собрались противники «Марша равенства», их насчитывалось около 200 человек. Одна из женщин у метро призвала участников марша перестать быть гомосексуалами и не ломать себе жизнь. В то же время у Офиса президента Украины устроили митинг националисты.

﻿

Фуад Мурадов встретился в Германии с азербайджанцами

19 сентября, 14:16

Находящаяся в Германии делегация Государственного комитета по делам диаспоры приняла участие в собрании Альянса азербайджанцев Германии.

Мероприятие открыл председатель правления альянса, глава общества Баку-Нюрнберг Яшар Мусаев. Участники собрания минутой молчания почтили память солдат, погибших во имя восстановления территориальной целостности Азербайджана.

Затем выступили председатель Госкомитета Фуад Мурадов и посол Азербайджана в Германии Рамин Гасанов.

В своем выступлении Ф.Мурадов отметил, что азербайджанская община Германии всегда была активной и хорошо организованной. Он подчеркнул, что в соответствии с поручением президента Ильхама Алиева была проведена большая работа по созданию азербайджанских диаспор в различных странах.

Глава комитета пригласил соотечественников активнее участвовать в деятельности домов Азербайджана, имеющих большое значение с точки зрения обеспечения единства и солидарности диаспоры.

В свою очередь, посол Азербайджана отметил работу диаспорских организаций в донесении до немецкой общественности азербайджанских реалий. Он призвал членов общины быть активнее в защите национальных интересов страны.

Затем участники мероприятия посмотрели видеоролики, посвященные деятельности Госкомитета по работе с диаспорой и визиту представителей диаспоры в Шушу.

В ходе собрания также состоялись выборы новых членов правления Альянса азербайджанцев Германии.