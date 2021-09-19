Сторонники ЛГБТ-сообщества провели акцию в Киеве

В центре Киева прошел «Марш равенства», организованный сторонниками ЛГБТ-сообщества, сообщает украинский интернет-портал НВ.ua.

Участники марша прошли от Владимирской улицы до площади Льва Толстого. Они выдвинули ряд требований к власти, в частности о введении в действие законодательства о преступлениях на почве нетерпимости к ЛГБТ-сообществу.

Марш собрал до 7 тыс. человек, в шествии приняли участие и дипломаты: посол Великобритании на Украине Мелинда Симмонс, посол Швеции Тобиас Тиберг, посол Нидерландов в Украине Йеннес де Мол.

Как сообщает Telegram-канал «Политика Страны», шествие сопровождала «платформа королев», с которой участники в ярких платьях и костюмах исполняли песню «Украина — это ты».

Правоохранители перекрыли движение на всем маршруте следования участников марша и в метро. Некоторые противники движения пытались прорвать оцепление, но им это не удалось.

В то же время в парке Шевченко собрались противники «Марша равенства», их насчитывалось около 200 человек. Одна из женщин у метро призвала участников марша перестать быть гомосексуалами и не ломать себе жизнь. В то же время у Офиса президента Украины устроили митинг националисты.