На выборах в России лидирует «Единая Россия» (обновлено)

19 сентября, 22:38

Партии «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия — За правду» и «Новые люди» преодолевают пятипроцентный барьер по итогам обработки 10% протоколов. Об этом свидетельствуют данные, обнародованные в информационном центре ЦИК.

«Единая Россия» предварительно набирает 38,85% голосов, у КПРФ пока 24,94%, ЛДПР поддержали 9,57%, «Новые люди» набрали 7,83%, а «Справедливая Россия — За правду» — 6,75%.

***

«Единая Россия» набирает 38,68% голосов на выборах в Госдуму, КПРФ — 25,11%. Это следует из данных ЦИК после подсчета 9% протоколов.

Согласно данным, в Госдуму также проходит партия «Новые люди» (7,89% голосов).

Таким образом, в Госдуму проходят пять партий, преодолевших 5%-й барьер. Помимо «Единой России», КПРФ и «Новых людей», это ЛДПР (9,59%) и «Справедливая Россия — За правду» (6,66%).

***

Согласно первым данным ЦИК, по итогам обработки 8,94% протоколов на выборах в России «Единая Россия» набирает 38,57% голосов.

КПРФ получает 25,17% голосов.

Согласно данным экзитпола (опроса граждан при выходе с избирательных участков) компании «ИНСОМАР», «Единая Россия» набирает на выборах в Госдуму по партийному списку 45,2% голосов избирателей.

Пятипроцентный проходной барьер также преодолевают действующие парламентские партии — КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия», следует из опроса.

﻿

Фуад Мурадов встретился в Германии с азербайджанцами

19 сентября, 14:16

Находящаяся в Германии делегация Государственного комитета по делам диаспоры приняла участие в собрании Альянса азербайджанцев Германии.

Мероприятие открыл председатель правления альянса, глава общества Баку-Нюрнберг Яшар Мусаев. Участники собрания минутой молчания почтили память солдат, погибших во имя восстановления территориальной целостности Азербайджана.

Затем выступили председатель Госкомитета Фуад Мурадов и посол Азербайджана в Германии Рамин Гасанов.

В своем выступлении Ф.Мурадов отметил, что азербайджанская община Германии всегда была активной и хорошо организованной. Он подчеркнул, что в соответствии с поручением президента Ильхама Алиева была проведена большая работа по созданию азербайджанских диаспор в различных странах.

Глава комитета пригласил соотечественников активнее участвовать в деятельности домов Азербайджана, имеющих большое значение с точки зрения обеспечения единства и солидарности диаспоры.

В свою очередь, посол Азербайджана отметил работу диаспорских организаций в донесении до немецкой общественности азербайджанских реалий. Он призвал членов общины быть активнее в защите национальных интересов страны.

Затем участники мероприятия посмотрели видеоролики, посвященные деятельности Госкомитета по работе с диаспорой и визиту представителей диаспоры в Шушу.

В ходе собрания также состоялись выборы новых членов правления Альянса азербайджанцев Германии.