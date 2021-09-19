На выборах в России лидирует «Единая Россия» (обновлено)

Партии «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия — За правду» и «Новые люди» преодолевают пятипроцентный барьер по итогам обработки 10% протоколов. Об этом свидетельствуют данные, обнародованные в информационном центре ЦИК.

«Единая Россия» предварительно набирает 38,85% голосов, у КПРФ пока 24,94%, ЛДПР поддержали 9,57%, «Новые люди» набрали 7,83%, а «Справедливая Россия — За правду» — 6,75%.

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«Единая Россия» набирает 38,68% голосов на выборах в Госдуму, КПРФ — 25,11%. Это следует из данных ЦИК после подсчета 9% протоколов.

Согласно данным, в Госдуму также проходит партия «Новые люди» (7,89% голосов).

Таким образом, в Госдуму проходят пять партий, преодолевших 5%-й барьер. Помимо «Единой России», КПРФ и «Новых людей», это ЛДПР (9,59%) и «Справедливая Россия — За правду» (6,66%).

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Согласно первым данным ЦИК, по итогам обработки 8,94% протоколов на выборах в России «Единая Россия» набирает 38,57% голосов.