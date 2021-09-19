Представители Азербайджана провели мониторинг выборов в России

Представители Милли Меджлиса Азербайджанской республики с 16 по 19 сентября провели наблюдения за выборами в Госдуму РФ. Стоит отметить, что к выборам присоединились наблюдатели из 55 стран и 10 международных компаний.

Об этом сообщил депутат Милли Меджлиса Низами Сафаров, который выполнял наблюдательную миссию на выборах в Госдуму РФ.

По его словам, были проведены встречи с представителями российской Госдумы: «Со стороны правительства России была предоставлена возможность наблюдать за избирательным процессом по видеокамерам. Эта система распространена не только в Москве, но и в Московской области. Кроме это, в нашу наблюдательную миссию входит слежка за процессом на избирательных участках» (цитата по Report).

Комментируя нарушения во время выборов, он отметил, что говорить об этом можно только после завершения избирательных дней. Все результаты азербайджанской наблюдательной миссии будут представлены в ближайшее время в соответствии с российским законодательством.