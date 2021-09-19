Представители Азербайджана провели мониторинг выборов в России

19 сентября, 21:25

Представители Милли Меджлиса Азербайджанской республики с 16 по 19 сентября провели наблюдения за выборами в Госдуму РФ. Стоит отметить, что к выборам присоединились наблюдатели из 55 стран и 10 международных компаний.

Об этом сообщил депутат Милли Меджлиса Низами Сафаров, который выполнял наблюдательную миссию на выборах в Госдуму РФ.

По его словам, были проведены встречи с представителями российской Госдумы: «Со стороны правительства России была предоставлена возможность наблюдать за избирательным процессом по видеокамерам. Эта система распространена не только в Москве, но и в Московской области. Кроме это, в нашу наблюдательную миссию входит слежка за процессом на избирательных участках» (цитата по Report).

Комментируя нарушения во время выборов, он отметил, что говорить об этом можно только после завершения избирательных дней. Все результаты азербайджанской наблюдательной миссии будут представлены в ближайшее время в соответствии с российским законодательством.

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Фуад Мурадов встретился в Германии с азербайджанцами

19 сентября, 14:16

Находящаяся в Германии делегация Государственного комитета по делам диаспоры приняла участие в собрании Альянса азербайджанцев Германии.

Мероприятие открыл председатель правления альянса, глава общества Баку-Нюрнберг Яшар Мусаев. Участники собрания минутой молчания почтили память солдат, погибших во имя восстановления территориальной целостности Азербайджана.

Затем выступили председатель Госкомитета Фуад Мурадов и посол Азербайджана в Германии Рамин Гасанов.

В своем выступлении Ф.Мурадов отметил, что азербайджанская община Германии всегда была активной и хорошо организованной. Он подчеркнул, что в соответствии с поручением президента Ильхама Алиева была проведена большая работа по созданию азербайджанских диаспор в различных странах.

Глава комитета пригласил соотечественников активнее участвовать в деятельности домов Азербайджана, имеющих большое значение с точки зрения обеспечения единства и солидарности диаспоры.

В свою очередь, посол Азербайджана отметил работу диаспорских организаций в донесении до немецкой общественности азербайджанских реалий. Он призвал членов общины быть активнее в защите национальных интересов страны.

Затем участники мероприятия посмотрели видеоролики, посвященные деятельности Госкомитета по работе с диаспорой и визиту представителей диаспоры в Шушу.

В ходе собрания также состоялись выборы новых членов правления Альянса азербайджанцев Германии.