Главы Франции и США обсудят болезненный вопрос о субмаринах

19 сентября, 21:10

Проблемы, вызванные отказом Австралии от закупки французских подлодок, будут обсуждены в ближайшие дни президентом Франции Эмманюэлем Макроном и его американским коллегой Джо Байденом. Об этом сообщил в воскресенье официальный представитель французского правительства Габриэль Атталь.

«Президент Байден обратился к президенту Макрону с предложением обсудить ситуацию. Разговор состоится в самые ближайшие дни», — сказал представитель правительства, слова которого приводит ТАСС со ссылкой на BFM. В то же время на вопрос журналистов, состоится ли подобный разговор Макрона с председателем КНР Си Цзиньпином, Атталь ответил, что не располагает информацией на эту тему.

По его словам, переговоры Макрона с Байденом будут проводиться с тем, «чтобы добиться продвижения вперед в данной проблеме». «В центре этого кризиса в первую очередь находятся стратегические интересы, а не экономические. То есть это вопрос о силах, находящихся в Индо-Тихоокеанском регионе, вопрос о нарушении равновесия сил. Речь идет о части нашего будущего и наших отношениях с Китаем», — сказал Атталь.

«Не следует забывать, что Франция является страной Индо-Тихоокеанского региона, поскольку там находится ее территория — Новая Каледония, там живут французы, там расквартированы французские военные», — напомнил представитель правительства.

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Фуад Мурадов встретился в Германии с азербайджанцами

19 сентября, 14:16

Находящаяся в Германии делегация Государственного комитета по делам диаспоры приняла участие в собрании Альянса азербайджанцев Германии.

Мероприятие открыл председатель правления альянса, глава общества Баку-Нюрнберг Яшар Мусаев. Участники собрания минутой молчания почтили память солдат, погибших во имя восстановления территориальной целостности Азербайджана.

Затем выступили председатель Госкомитета Фуад Мурадов и посол Азербайджана в Германии Рамин Гасанов.

В своем выступлении Ф.Мурадов отметил, что азербайджанская община Германии всегда была активной и хорошо организованной. Он подчеркнул, что в соответствии с поручением президента Ильхама Алиева была проведена большая работа по созданию азербайджанских диаспор в различных странах.

Глава комитета пригласил соотечественников активнее участвовать в деятельности домов Азербайджана, имеющих большое значение с точки зрения обеспечения единства и солидарности диаспоры.

В свою очередь, посол Азербайджана отметил работу диаспорских организаций в донесении до немецкой общественности азербайджанских реалий. Он призвал членов общины быть активнее в защите национальных интересов страны.

Затем участники мероприятия посмотрели видеоролики, посвященные деятельности Госкомитета по работе с диаспорой и визиту представителей диаспоры в Шушу.

В ходе собрания также состоялись выборы новых членов правления Альянса азербайджанцев Германии.