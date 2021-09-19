Главы Франции и США обсудят болезненный вопрос о субмаринах

Проблемы, вызванные отказом Австралии от закупки французских подлодок, будут обсуждены в ближайшие дни президентом Франции Эмманюэлем Макроном и его американским коллегой Джо Байденом. Об этом сообщил в воскресенье официальный представитель французского правительства Габриэль Атталь.

«Президент Байден обратился к президенту Макрону с предложением обсудить ситуацию. Разговор состоится в самые ближайшие дни», — сказал представитель правительства, слова которого приводит ТАСС со ссылкой на BFM. В то же время на вопрос журналистов, состоится ли подобный разговор Макрона с председателем КНР Си Цзиньпином, Атталь ответил, что не располагает информацией на эту тему.

По его словам, переговоры Макрона с Байденом будут проводиться с тем, «чтобы добиться продвижения вперед в данной проблеме». «В центре этого кризиса в первую очередь находятся стратегические интересы, а не экономические. То есть это вопрос о силах, находящихся в Индо-Тихоокеанском регионе, вопрос о нарушении равновесия сил. Речь идет о части нашего будущего и наших отношениях с Китаем», — сказал Атталь.

«Не следует забывать, что Франция является страной Индо-Тихоокеанского региона, поскольку там находится ее территория — Новая Каледония, там живут французы, там расквартированы французские военные», — напомнил представитель правительства.