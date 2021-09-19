Лана Дель Рей разъяснила, почему удалила аккаунты в соцсетях

19 сентября, 20:27

Американская певица Лана Дель Рей удалила свои аккаунты в социальных сетях. Решение деактивировать страницы она объяснила тем, что в данный момент у нее «много других интересов и работы, которые требуют конфиденциальности и прозрачности».

«Я лишь хочу сказать, что точно продолжу сочинять поэтические тексты для альбомов и выпускать пластинки, — пообещала певица поклонникам. — Я до сих пор пишу короткие сборники стихов. И я все еще с вами и до сих пор занимаюсь любимым делом, живу исключительно ради музыки». Ее слова приводит «Газета.ру».

Дель Рей также раскрыла некоторые подробности о своем грядущем альбоме «Blue Banisters». По ее словам, релиз будет «компиляцией предыдущих авторских песен, а также нескольких новых синглов, сочиненных членами ее семьи, друзьями и старыми коллегами».

В заключение вокалистка сердечно поблагодарила поклонников: «И кое-что еще. Я от всего сердца хочу сказать вам спасибо за то, что продолжаете следить за моим творчеством. Признание — это так важно. Но в данный момент, думаю, мне нужно сузить круг общения и продолжить развивать новые навыки и интересы».

﻿

Фуад Мурадов встретился в Германии с азербайджанцами

19 сентября, 14:16

Находящаяся в Германии делегация Государственного комитета по делам диаспоры приняла участие в собрании Альянса азербайджанцев Германии.

Мероприятие открыл председатель правления альянса, глава общества Баку-Нюрнберг Яшар Мусаев. Участники собрания минутой молчания почтили память солдат, погибших во имя восстановления территориальной целостности Азербайджана.

Затем выступили председатель Госкомитета Фуад Мурадов и посол Азербайджана в Германии Рамин Гасанов.

В своем выступлении Ф.Мурадов отметил, что азербайджанская община Германии всегда была активной и хорошо организованной. Он подчеркнул, что в соответствии с поручением президента Ильхама Алиева была проведена большая работа по созданию азербайджанских диаспор в различных странах.

Глава комитета пригласил соотечественников активнее участвовать в деятельности домов Азербайджана, имеющих большое значение с точки зрения обеспечения единства и солидарности диаспоры.

В свою очередь, посол Азербайджана отметил работу диаспорских организаций в донесении до немецкой общественности азербайджанских реалий. Он призвал членов общины быть активнее в защите национальных интересов страны.

Затем участники мероприятия посмотрели видеоролики, посвященные деятельности Госкомитета по работе с диаспорой и визиту представителей диаспоры в Шушу.

В ходе собрания также состоялись выборы новых членов правления Альянса азербайджанцев Германии.