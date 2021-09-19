Коротченко: При удобном случае Пашинян и Армения «кинут» Россию

Пашинян еще военный блок против России предложит Турции — от него чего угодно можно ожидать.

Говорил и еще раз повторю: при любом удобном случае Пашинян и Армения «кинут» Россию. Верить им нельзя.

Россия должна выстраивать абсолютно прагматичную и национально ориентированную внешнюю политику, в основе которой — исключительно и только российские национальные интересы.

А разные там «братушки» и «братские христианские народы» лесом пусть идут! И пусть платят за все — а то присосались, хватит кормить их за счет граждан РФ.

России нужны самодостаточные партнеры, которые не клянчат, а предлагают равноправные отношения.

И прежде чем поставлять в кредит Армении оружие (фактически бесплатно, то есть даром, Ереван в долгах как в шелках и никогда эти кредиты не отдаст) — пусть сократят сперва численность посольства США в Армении до 100 человек (а то их там почти 1500, из которых 30 процентов — это сотрудники ЦРУ под дипломатическим прикрытием).

Об этом написал в своем телеграмм-канале политический эксперт и консультант, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.