Коротченко: При удобном случае Пашинян и Армения «кинут» Россию

19 сентября, 19:43

Пашинян еще военный блок против России предложит Турции — от него чего угодно можно ожидать.

Говорил и еще раз повторю: при любом удобном случае Пашинян и Армения «кинут» Россию. Верить им нельзя.

Россия должна выстраивать абсолютно прагматичную и национально ориентированную внешнюю политику, в основе которой — исключительно и только российские национальные интересы.

А разные там «братушки» и «братские христианские народы» лесом пусть идут! И пусть платят за все — а то присосались, хватит кормить их за счет граждан РФ.

России нужны самодостаточные партнеры, которые не клянчат, а предлагают равноправные отношения.

И прежде чем поставлять в кредит Армении оружие (фактически бесплатно, то есть даром, Ереван в долгах как в шелках и никогда эти кредиты не отдаст) — пусть сократят сперва численность посольства США в Армении до 100 человек (а то их там почти 1500, из которых 30 процентов — это сотрудники ЦРУ под дипломатическим прикрытием).

Об этом написал в своем телеграмм-канале политический эксперт и консультант, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

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Фуад Мурадов встретился в Германии с азербайджанцами

19 сентября, 14:16

Находящаяся в Германии делегация Государственного комитета по делам диаспоры приняла участие в собрании Альянса азербайджанцев Германии.

Мероприятие открыл председатель правления альянса, глава общества Баку-Нюрнберг Яшар Мусаев. Участники собрания минутой молчания почтили память солдат, погибших во имя восстановления территориальной целостности Азербайджана.

Затем выступили председатель Госкомитета Фуад Мурадов и посол Азербайджана в Германии Рамин Гасанов.

В своем выступлении Ф.Мурадов отметил, что азербайджанская община Германии всегда была активной и хорошо организованной. Он подчеркнул, что в соответствии с поручением президента Ильхама Алиева была проведена большая работа по созданию азербайджанских диаспор в различных странах.

Глава комитета пригласил соотечественников активнее участвовать в деятельности домов Азербайджана, имеющих большое значение с точки зрения обеспечения единства и солидарности диаспоры.

В свою очередь, посол Азербайджана отметил работу диаспорских организаций в донесении до немецкой общественности азербайджанских реалий. Он призвал членов общины быть активнее в защите национальных интересов страны.

Затем участники мероприятия посмотрели видеоролики, посвященные деятельности Госкомитета по работе с диаспорой и визиту представителей диаспоры в Шушу.

В ходе собрания также состоялись выборы новых членов правления Альянса азербайджанцев Германии.