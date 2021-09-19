Hyundai постепенно прекращает выпуск автомобилей с механической коробкой передач

Корейская компания Hyundai – крупнейший в мире производитель автомобилей, понемногу будет отказываться от моделей с механической коробкой передач.

Седан Hyundai Accent нового поколения будет доступен только с бесступенчатой трансмиссией. Это означает, что стоимость модели вырастет более, чем на тысячу долларов. Базовая версия модели в США будет стартовать от 17,6тыс. долларов. Несмотря на это, седан останется одним из самых бюджетных предложений на американском рынке, отмечает ТСН.

Hyundai Accent на рынке в США представлен только в исполнении седан. Производство модель в кузове хэтчбек было остановлено в 2018 году. А в Канаде модель Accent больше не продают. После 2020 модельного года Hyundai Elantra получит статус базового седана.

Модель Accent 2022 будет доступна с единственной трансмиссией – собственной бесступенчатой коробкой Hyundai -Smartstream Intelligent Variable Transmission (IVT). Она была выпущена в 2019 году и заменила 6-ти ступенчатую АКПП, которой комплектовали седан.