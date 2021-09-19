Hyundai постепенно прекращает выпуск автомобилей с механической коробкой передач

19 сентября, 18:31

Корейская компания Hyundai – крупнейший в мире производитель автомобилей, понемногу будет отказываться от моделей с механической коробкой передач.

Седан Hyundai Accent нового поколения будет доступен только с бесступенчатой трансмиссией. Это означает, что стоимость модели вырастет более, чем на тысячу долларов. Базовая версия модели в США будет стартовать от 17,6тыс. долларов. Несмотря на это, седан останется одним из самых бюджетных предложений на американском рынке, отмечает ТСН.

Hyundai Accent на рынке в США представлен только в исполнении седан. Производство модель в кузове хэтчбек было остановлено в 2018 году. А в Канаде модель Accent больше не продают. После 2020 модельного года Hyundai Elantra получит статус базового седана.

Модель Accent 2022 будет доступна с единственной трансмиссией – собственной бесступенчатой коробкой Hyundai -Smartstream Intelligent Variable Transmission (IVT). Она была выпущена в 2019 году и заменила 6-ти ступенчатую АКПП, которой комплектовали седан.

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Фуад Мурадов встретился в Германии с азербайджанцами

19 сентября, 14:16

Находящаяся в Германии делегация Государственного комитета по делам диаспоры приняла участие в собрании Альянса азербайджанцев Германии.

Мероприятие открыл председатель правления альянса, глава общества Баку-Нюрнберг Яшар Мусаев. Участники собрания минутой молчания почтили память солдат, погибших во имя восстановления территориальной целостности Азербайджана.

Затем выступили председатель Госкомитета Фуад Мурадов и посол Азербайджана в Германии Рамин Гасанов.

В своем выступлении Ф.Мурадов отметил, что азербайджанская община Германии всегда была активной и хорошо организованной. Он подчеркнул, что в соответствии с поручением президента Ильхама Алиева была проведена большая работа по созданию азербайджанских диаспор в различных странах.

Глава комитета пригласил соотечественников активнее участвовать в деятельности домов Азербайджана, имеющих большое значение с точки зрения обеспечения единства и солидарности диаспоры.

В свою очередь, посол Азербайджана отметил работу диаспорских организаций в донесении до немецкой общественности азербайджанских реалий. Он призвал членов общины быть активнее в защите национальных интересов страны.

Затем участники мероприятия посмотрели видеоролики, посвященные деятельности Госкомитета по работе с диаспорой и визиту представителей диаспоры в Шушу.

В ходе собрания также состоялись выборы новых членов правления Альянса азербайджанцев Германии.