Азербайджан повысил выработку электроэнергии

19 сентября, 18:08

В январе – августе 2021 года в Азербайджане всеми видами электростанций было выработано 17,467 миллиарда киловатт-часов электроэнергии.

Как говорится в сообщении Государственного комитета по статистике Азербайджана, этот показатель вырос в годовом исчислении на 7,2 процента, или 260,1 миллиона киловатт-часов электроэнергии.

Отмечается, что гидроэлектростанции (ГЭС) Азербайджана в январе – августе 2021 года произвели 945 миллионов киловатт-часов электроэнергии, что на 14,3 процента (116,3 миллиона киловатт-часов) больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Выработка электроэнергии ТЭС составила 15,897 миллиарда киловатт-часов – это на 7,2 процента (160,6 миллиона киловатт-часов) больше, чем в январе – августе 2020 года.

В отчетный период ветряные электростанции Азербайджана выработали 57,2 миллиона киловатт-часов электроэнергии, что на 16,9 процента (11,6 миллиона киловатт-часов) меньше показателя января – августа прошлого года.

Солнечные электростанции в стране произвели 37,4 миллиона киловатт-часов электроэнергии, что превышает показатель аналогичного периода прошлого года на 16,1 процента, или 5,2 миллиона киловатт-часов.

Отметим, что в январе – августе 2021 года объем производства продукции и оказанных услуг промышленными предприятиями и индивидуальными предпринимателями Азербайджана, работающими в этой сфере, вырос на 2,6 процента, или 83,46 миллиона манатов, и достиг 32,1 миллиарда манатов.

﻿

Фуад Мурадов встретился в Германии с азербайджанцами

19 сентября, 14:16

Находящаяся в Германии делегация Государственного комитета по делам диаспоры приняла участие в собрании Альянса азербайджанцев Германии.

Мероприятие открыл председатель правления альянса, глава общества Баку-Нюрнберг Яшар Мусаев. Участники собрания минутой молчания почтили память солдат, погибших во имя восстановления территориальной целостности Азербайджана.

Затем выступили председатель Госкомитета Фуад Мурадов и посол Азербайджана в Германии Рамин Гасанов.

В своем выступлении Ф.Мурадов отметил, что азербайджанская община Германии всегда была активной и хорошо организованной. Он подчеркнул, что в соответствии с поручением президента Ильхама Алиева была проведена большая работа по созданию азербайджанских диаспор в различных странах.

Глава комитета пригласил соотечественников активнее участвовать в деятельности домов Азербайджана, имеющих большое значение с точки зрения обеспечения единства и солидарности диаспоры.

В свою очередь, посол Азербайджана отметил работу диаспорских организаций в донесении до немецкой общественности азербайджанских реалий. Он призвал членов общины быть активнее в защите национальных интересов страны.

Затем участники мероприятия посмотрели видеоролики, посвященные деятельности Госкомитета по работе с диаспорой и визиту представителей диаспоры в Шушу.

В ходе собрания также состоялись выборы новых членов правления Альянса азербайджанцев Германии.