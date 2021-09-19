Ковид убил 25 человек в Азербайджане

19 сентября, 16:55

В Азербайджане зарегистрировано 1734 новых случая заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), вылечились 3378 человек. За сутки 25 человек скончались от коронавируса, говорится в сообщении Оперштаба при Кабмине.

На сегодняшний день в стране выявлено 472719 фактов заражения коронавирусной инфекцией, из них 434095 человек вылечились, 6305 человек скончались. Число активных больных составило 32319 человек.

За последние сутки проведено 12780 тестов, в общей сложности 4744161.

﻿

Фуад Мурадов встретился в Германии с азербайджанцами

19 сентября, 14:16

Находящаяся в Германии делегация Государственного комитета по делам диаспоры приняла участие в собрании Альянса азербайджанцев Германии.

Мероприятие открыл председатель правления альянса, глава общества Баку-Нюрнберг Яшар Мусаев. Участники собрания минутой молчания почтили память солдат, погибших во имя восстановления территориальной целостности Азербайджана.

Затем выступили председатель Госкомитета Фуад Мурадов и посол Азербайджана в Германии Рамин Гасанов.

В своем выступлении Ф.Мурадов отметил, что азербайджанская община Германии всегда была активной и хорошо организованной. Он подчеркнул, что в соответствии с поручением президента Ильхама Алиева была проведена большая работа по созданию азербайджанских диаспор в различных странах.

Глава комитета пригласил соотечественников активнее участвовать в деятельности домов Азербайджана, имеющих большое значение с точки зрения обеспечения единства и солидарности диаспоры.

В свою очередь, посол Азербайджана отметил работу диаспорских организаций в донесении до немецкой общественности азербайджанских реалий. Он призвал членов общины быть активнее в защите национальных интересов страны.

Затем участники мероприятия посмотрели видеоролики, посвященные деятельности Госкомитета по работе с диаспорой и визиту представителей диаспоры в Шушу.

В ходе собрания также состоялись выборы новых членов правления Альянса азербайджанцев Германии.