Ковид убил 25 человек в Азербайджане

Находящаяся в Германии делегация Государственного комитета по делам диаспоры приняла участие в собрании Альянса азербайджанцев Германии.

Мероприятие открыл председатель правления альянса, глава общества Баку-Нюрнберг Яшар Мусаев. Участники собрания минутой молчания почтили память солдат, погибших во имя восстановления территориальной целостности Азербайджана.

Затем выступили председатель Госкомитета Фуад Мурадов и посол Азербайджана в Германии Рамин Гасанов.

В своем выступлении Ф.Мурадов отметил, что азербайджанская община Германии всегда была активной и хорошо организованной. Он подчеркнул, что в соответствии с поручением президента Ильхама Алиева была проведена большая работа по созданию азербайджанских диаспор в различных странах.

Глава комитета пригласил соотечественников активнее участвовать в деятельности домов Азербайджана, имеющих большое значение с точки зрения обеспечения единства и солидарности диаспоры.

В свою очередь, посол Азербайджана отметил работу диаспорских организаций в донесении до немецкой общественности азербайджанских реалий. Он призвал членов общины быть активнее в защите национальных интересов страны.

Затем участники мероприятия посмотрели видеоролики, посвященные деятельности Госкомитета по работе с диаспорой и визиту представителей диаспоры в Шушу.

В ходе собрания также состоялись выборы новых членов правления Альянса азербайджанцев Германии.