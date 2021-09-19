Депутат Рады: Украина подставилась

Депутат Рады от «Батькивщины», первый зампредседателя комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Украины Алексей Кучеренко заявил, что страна в условиях рекордных биржевых цен на газ и отказа от прямого контракта с «Газпромом» попала в крайне невыгодное положение. Соответствующее заявление он сделал в эфире телеканала «Первый независимый».

По мнению парламентария, с вероятностью 99% государство столкнется с проблемами в вопросе генерации электроэнергии, потому что не хватает трех млн тонн угля. «И нам придется просить электроэнергию знаете у кого?» — задал риторический вопрос политик.

«Мы, к огромному сожалению, подставились. И в этой ситуации я не исключаю, что, в зависимости от температуры зимой, в декабре-январе может быть ситуация, когда физически не будет хватать объемов газа», — считает парламентарий.

По его словам, в этих условиях Киев, вероятно, будет вынужден поднять вопрос о заключении прямого контракта на поставки газа с «Газпромом», поскольку к этому «подтолкнет жизнь».