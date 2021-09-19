Карзай раскритиковал талибов

Бывший президент Афганистана (2004-2014) Хамид Карзай выступил с критикой политики радикального движения «Талибан».

Карзай обвинил талибов в том, что они пока не выполняют обещания, которые дали, захватив власть в стране.

«С самого начала в ходе всех переговоров [с «Талибаном»] мы делали упор на три принципиально важных вопроса: образование и право девочек на его получение, инклюзивность в правительстве и роль женщин в обществе. Мы также говорили о важности национального флага и ценностях страны, — отметил Карзай, который принял решение остаться в Кабуле после возвращения талибов к власти. — Они были с нами полностью согласны и говорили правильные слова, но пока всего этого не происходит. Нам нужно, чтобы их обещания подкреплялись делом, иначе Афганистан вновь окажется отрезан от мира».

Карзай с сожалением отметил, что девочки-старшеклассницы пока не имеют возможности вернуться к учебе, а «без образования стране никогда не удастся прочно встать на ноги». Он также указал на то, что в составе сформированного талибами временного правительства нет женщин и не представлены некоторые из этнических групп, проживающих на территории страны.

«Нам нужно, чтобы Афганистан принадлежал всем афганцам — мужчинам и женщинам, представителям разных народностей. Единственный ведущий к этому путь — формирование инклюзивного правительства. Тот состав, который они объявили, не подпадает под это определение», — отметил Карзай, слова которого приводит ТАСС со ссылкой на Sunday Times.

Политик добавил, что новая власть в Афганистане должна заботиться о развитии страны, обеспечивать доступность базовых услуг для населения и стремиться к тому, чтобы «люди жили счастливо, не опасаясь репрессий». По его словам, «Талибану» необходимо «развеять атмосферу страха», в которой живут сейчас многие граждане Афганистана, чтобы избежать оттока образованной молодежи из страны.

«Теряя молодых, образованных и талантливых афганцев, мы наносим стране невосполнимый ущерб, — подчеркнул он. — Эти люди представляют для нас ценность, поэтому необходимо переломить эту тенденцию, делать все возможное, чтобы молодежь оставалась здесь, и сохранить систему образования, иначе мы откатимся в прошлое».

Карзай подчеркнул, что продолжит выражать свое мнение о происходящем в Афганистане, даже если оно будет жестким и содержать критику в адрес «Талибана». При этом, по его словам, он рад тому факту, что силы западной коалиции после 20 лет покинули территорию Афганистана.

«Они не уважали нашу культуру, к тому же Афганистану нужно стать самостоятельным государством», — отметил он.